منحة لبروفيسور في جامعة نيويورك أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

حاز فريق من العلماء من بينهم البروفيسور شادي أمين، الأستاذ المساعد في قسم علم الأحياء لدى جامعة نيويورك أبوظبي، منحةً بقيمة 4999505 دولارات أمريكية من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وتشمل المنحة تمويل دراسة تستمر على مدار 5 سنوات، وتهدف إلى معاينة أدوار مختلف العوامل الفيزيائية والبيولوجية التي تلعب دوراً في تعزيز ظاهرة انتشار الطحالب الضارة في مياه سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية الواقعة على خليج المكسيك، مع دراسة السبل الممكنة للقضاء على هذه الظاهرة.

ويتم رصد انتشار الطحالب الضارة بشكل متزايد في سواحل مختلفة حول العالم، حيث تعزى إلى النمو السريع لأنواع معينة من العوالق النباتية المجهرية، أو ما يعرف بالطحالب أحادية الخلية، والتي تشكل جزءاً من التركيبة الطبيعية للأنظمة البيئية المائية.