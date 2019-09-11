"جيمس التعليمية" تنسحب من تشغيل "مدرستنا الثانوية" بالفجيرة

المصدر: دبي - البيان

انسحبت مجموعه جيمس للتعليم من المشاركة في تشغيل مدرستنا الثانوية الإنجليزية، الفجيرة. وذلك بعد نزاع قانوني بشأن ملكية الترخيص المهني للمدرسة. وقدمت المدرسة التعليم الجيد للآلاف من العائلات، وكانت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع على مدار الثلاثين عاماً الماضية.

ونشأ النزاع في عام 2018 بعد نقل الترخيص المهني إلى اسم المالك الحالي لمدرستنا الثانوية الإنجليزية، الفجيرة. ونتيجة لهذه الإجراءات، لم يعد من الممكن بالنسبة للمجموعة مواصلة تشغيل المدرسة من الموقع الحالي.

وقد عملت جاهدة على حل هذه المسألة من خلال المحاكم والجهات المعنية الأخرى. وعلى الرغم من هذا القرار واصلت مطالباتها القانونية المختلفة من خلال المحاكم، بما في ذلك السعي لإلغاء تحويل الرخصة المهنية وعودة جميع الأصول التابعة للمدرسة. ولاتزال المسألة دون حكم قضائي حتى الآن.