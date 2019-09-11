تشييد 6 مدارس جديدة في أبوظبي بمليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن مباشرتها العمل في بناء وتشييد 6 مدارس جديدة في بني ياس والرحبة ومدينة الرياض والظاهر والباهية وشعاب الأشخر، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز المليار درهم، مشيرة إلى أنها تنفذ هذه المدارس بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، وذلك ضمن 6 مشاريع مختلفة.

ويأتي تشييد المدارس الـ 6 الجديدة في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وتنفيذ توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو تنفيذ المشاريع التي تسهم في توفير مرافق تتلاءم مع المستوى التعليمي المتطور في الإمارة، وأيضاً توفير البيئة التعليمية المحفزة للطلبة والمعلمين على حد سواء.

وأكدت «مساندة» حرصها خلال تنفيذها مشاريع التعليم بصفة عامة على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة، مشيرة إلى أن كل مدرسة سيتم إنشاؤها على أساس تقييم اللؤلؤتين للمباني المستدامة والمصنفة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والتي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام، إلى جانب الالتزام بمطابقة جميع المواد والمعدات والأجهزة المستخدمة لأحدث مواصفات الاستدامة.

برنامج

ولفتت إلى أن المشاريع الـ 6 تأتي في إطار برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل، الذي يتوافق مع أفضل الممارسات، سواء من حيث تصميم الصفوف المدرسية والقاعات متعددة الاستخدام، أو من حيث البيئة المناسبة والجاذبة للتعليم، والتي تتوافق مع احتياجات أجيال المستقبل.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة حرص الدائرة على توفير البيئة المثالية للتعليم، من خلال بناء مدارس حديثة ومجهزة بأحدث المعدات والأجهزة التي تدعم تطوير العملية التعليمية في أبوظبي.