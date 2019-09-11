سلطان القاسمي يوجه بـ25 طالباً في الفصل و24 حصة أسبوعياً للمعلم

المصدر: الشارقة - وام

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتحديد عدد الطلبة في كل فصل دراسي، بحيث لا يتجاوز الفصل الواحد 25 طالباً، كما وجه بتحديد عدد الحصص لكل معلم لتكون 24 حصة في الأسبوع، بمعدل تقريبي 5 حصص يومياً.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في المجال التعليمي كما هي الحال في كل المجالات حيوية وخلاقة وتهدف إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة التعليم وتأمين أفضل بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة، فسموه راعي العلم والمعرفة والثقافة والداعم بلا حدود لكل ما من شأنه فتح أبواب المستقبل على أوسع نطاق لمصلحة الجيل الجديد وتطبيق أفضل الممارسات التربوية والتعليمية والتشجيع على تقديم خدمات متميزة واستقطاب الاستثمارات في مجال التعليم الخاص، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل حالة من التشجيع والدعم والنجاح والتميز بما ينعكس إيجاباً على مجمل المشهد التعليمي في القطاع الخاص.

من جانبه قال علي أحمد الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن من بين أهداف الهيئة تنظيم التعليم الخاص في الإمارة في ظل حرص صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم على تجويد العملية التعليمية في الإمارة للارتقاء بمستويات الطلبة وضمان أفضل المعايير التي تقدم لهم.

ولفت إلى أن الهيئة باشرت على الفور بدراسة توجيهات سموه وآليات تنفيذها بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة، حيث تم البدء في تشكيل الفرق التي ستعمل على ترجمة التوجيهات على أفضل وجه وفق خطة مدروسة لتطبيق توجيهات سموه بمشاركة فاعلة من قبل العاملين في الميدان التربوي.