«التربية» تعدل شرط التميز لقبول غير المواطنين في المدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

عدّلت وزارة التربية والتعليم شرط التميز لقبول الطلبة غير المواطنين في المدارس الحكومية، وذلك بتخفيض درجة تقدير الطالب من (A) إلى فئة ( C) في 3 مواد دراسية، وذلك في كل الحالات ما عدا أبناء المعلمين وأئمة المساجد، حيث تم اعتماد تقدير D بشرط أن يكون في مادة واحدة وليس أكثر.

وعممت الوزارة هذه التعديلات على الإدارات المدرسية، للأخذ بها في قبول واستمرار الطلبة في بداية العام الدراسي الجديد.

وكانت قد اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظام الحروف بدلاً من الدرجات العام الدراسي الماضي، ومنها (A+) و(A) و(B+)، و(B)، و(C) و(D).

وكان قد أثار شرط التميز قلق كثير من الأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس حكومية، وشهد العام الماضي الكثير من الجدل حول هذا الموضوع، ما جعل وزارة التربية والتعليم تحسم هذا الجدل مبكراً لطمأنة أولياء الأمور والطلبة، حيث كان سابقاً يُقبل الطلبة المتميزون من غير المواطنين الذين يعمل أولياء أمورهم في إحدى الجهات الاتحادية والمحلية، في مدارس التعليم العام وفي مختلف المراحل التعليمية مع مراعاة الكثافة الطلابية، وألا تقل نسبة درجات الطلبة غير المواطنين عن تقدير A في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.

ويذكر أن قواعد التحاق الطلبة في المدارس الحكومية هي التسجيل في أقرب مدرسة حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة، وألا تزيد نسبة المقبولين على 20 % من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وتطبيق النسبة نفسها على مستوى الشعبة، ويتم مراعاة قبول الطلبة غير المواطنين المقيمين في المناطق البعيدة، إذا لم تتوفر مدارس خاصة بشرط إثبات السكن، والعمل في جهة حكومية أو اتحادية مع الالتزام بشرط التميز وعدم الاضطرار لفتح شعب جديدة.