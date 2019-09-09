شرطة عجمان تعزز التعاون مع كلية المدينة الجامعية

المصدر: عجمان - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ورشة عمل بالتعاون مع كلية المدينة الجامعية «كوكا» لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم العمل الشرطي ويدعم الرسالة التعليمية للجامعة، بحضور عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين بشرطة عجمان، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية المتمثل بضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ورحب العقيد عبد الله سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة بوفد الجامعة برئاسة الدكتور أحمد الفولي أستاذ مشارك نائب رئيس قسم القانون، بحضور الدكتورة تماضر الدباغ أستاذ مساعد قسم إدارة الموارد البشرية، والأستاذ أنس القصاب أستاذ مساعد قسم التسويق، مؤكداً على عمق العلاقة وضرورة تفعيل الشراكة بين الجانبين.

وتناولت الورشة تعريف الموظفين بالتخصصات الجامعية المطروحة في الجامعة في كلية العلوم الصحية وإدارة الأعمال والموارد البشرية وغيرها، وذلك ضمن إطار تطوير الكفاءات العلمية لموظفي الشرطة، وإرشادهم نحو التخصصات التي تدعم مستقبلهم المهني، كما استمع وفد الجامعة لاقتراحات موظفي الشرطة حول التخصصات المطلوبة في العمل الشرطي لدراسة إمكانية توفيرها ضمن المساقات المطروحة في الجامعة.