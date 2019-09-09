«دار البر» في رأس الخيمة تتكفل برسوم 686 طالباً

المصدر: دبي - وام

ساهم فرع جمعية دار الـــبر في رأس الخيمة خلال العـــام الدراسي 2018-2019 في إسعاد 686 طالباً وطالبة من أبناء الأسر المحتاجة المسجلين لدى الفرع في مختلف مراحلهم الدراسية والمنتظمين بمدارس حكومية وخاصة وكليات ومعاهد وجامعات عبر تسديد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم بقيمة إجمالية 2 مليون و585 ألفاً و900 درهم.

وأوضح علي الشحي مدير فرع «دار البر» في رأس الخيمة أن المساعدات المقدمة للطلبة وأسرهم التي حالت أوضاعها المادية دون تسديد رسومهم الدراسية تهدف إلى ضمان استكمال مسيرتهم التعليمية.

شكر

ووجه وليد عبد اللطيف الشحي نائب مدير فرع الجمعية في رأس الخيمة شكره للأيادي البيضاء التي ساهمت في إسعاد الطلبة وأسرهم.