مسؤولون: إنجازات «أبوظبي التقني» تتويج لنجاحات القيادة في التعليم المتخصص

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد مسؤولون بالنجاح الكبير الذي حققه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في قيادة فريق مهارات الإمارات للتتويج بسبع ميداليات برونزية ومتميزة في 7 تخصصات هندسية وتكنولوجية، خلال المسابقة العالمية للمهارات كازان 2019 بروسيا، والتي أقيمت خلال الفترة من 22 - 27 أغسطس الماضي، التي تنافس فيها 18 مواطناً ومواطنة مع 1300موهبة من 63 دولة في 56 مهارة هندسية وتكنولوجية متخصصة، مؤكدين أن إنجازات «أبوظبي التقني» تتويج لنجاحات القيادة في مجالات التعليم المتخصص.

3 ميداليات

وفاز فريق مهارات الإمارات «الشباب» بثلاث ميداليات للتميز، بحصول المواطنة لميس أحمد يوسف بن كلبان على ميدالية التميز في الرعاية الصحية، والمواطن عبد العزيز عيسى بوعبدالله، في تكنولوجيا السيارات، وعمر معمر بانبيلة في التوصيلات الكهربائية، كما فازت البراعم الوطنية بأربع ميداليات برونزية، بتحقيق فاطمة هاشم العوضي الميدالية في تقنيات التصميم الجرافيك، وسلطان راشد الطنيجي، وحصة جاسم البلوشي في التوصيلات الكهربائية، وسلطان سعيد راشد، وياسر حامد عبيد في تقنيات الروبوتات المتحركة، وريان الكمالي في تقنيات الدهان والديكور، في إنجاز عالمي جديد، تحققه الإمارات لأول مرة.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن القيادة الرشيدة والمجلس التنفيذي يقدمون كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لتمكين «أبوظبي التقني» من أداء دوره الوطني في إعداد وتأهيل الشباب والطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية بالدولة وفق أعلى المعايير، ليكونوا قادرين على التنافسية العالمية في كل المحافل الدولية، وبالتالي نجح المركز في تمكين كل أعضاء فريق مهارات الإمارات من تقديم الأداء الراقي في مختلف التخصصات التي شاركوا فيها، وهو الأمر الذي جعل الإمارات تتصدر قائمة الدول العربية ودول قارة أفريقيا وتتفوق على 29 دولة شاركت بفاعلية خلال المسابقة العالمية.

وأوضح المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للجودة والخدمات المساندة، أن إنجازات أبناء الإمارات لا حدود لها بفضل الله ثم توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم ستواصل العمل بالتنسيق مع «أبوظبي التقني» وجميع الجهات المعنية لبناء القدرات المتقدمة لشباب الوطن والطلبة في كل المراحل التعليمية.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، «نبارك لـ«أبوظبي التقني» هذا الإنجاز الكبير بتصدر مهارات الإمارات الفرق العربية والأفريقية وتفوقه على فرق 29 دولة وحصوله على 7 ميداليات في 7 تخصصات هندسية في روسيا».ولفت الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، إلى أن هذا الإنجاز هو تتويج لاستراتيجية «أبوظبي التقني».

وأشار الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، إلى أن هذا الإنجاز هو نجاح لجهود القيادة في منظومة التعليم التقني والمهني.