«سفراء المستقبل» يشاركون في برنامج بجامعة ماغيل الكندية

المصدر: دبي - البيان

أوفدت وزارة التربية والتعليم إلى جامعة ماغيل McGill الكندية المرموقة 35 من طلبة برنامج سفراء المستقبل الذي نفذته على مدى أسبوعين ضمن برامج مبادرة «سفراؤنا» خلال الإجازة الصيفية لهذا العام.

وشارك طلبة سفراء المستقبل في البرنامج الذي تنظمه جامعة ماغيل سنوياً بعنوان «أكاديمية الطلاب»، والذي يركز على علوم الهندسة ويستقبل طلبة من 150 دولة حول العالم.

وفيما يخص برنامج سفراء المستقبل قالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم: «نعيش في عالم يتغير كل يوم، وفي الوقت الذي تظهر فيه إشارات عما سيبدو عليه المستقبل القريب فإنه ليس بمقدور أحد أن يقترح كيف ستكون الحياة في كل مناحيها خلال السنوات المقبلة، لذلك كان لزاماً علينا في وزارة التربية والتعليم ونحن بصدد إعداد طلبتنا وتسليحهم بالمهارات والقدرات التي تؤهلهم لمواجهة التحديات العصرية، أن نضع المستقبل نصب أعينهم.».

وأضافت: «نسعى لمنح فرصة عيش تجربة الحياة الجامعية في أفضل الجامعات في العالم لسفراء المستقبل من الطلبة الإماراتيين، ولتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمستقبل، من خلال برنامج دولي يركز على الطالب، وتتمحور أنشطته وفعالياته حول الصناعة والقطاعات السبعة ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات، وبما يتواكب كذلك مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.» واستهدف برنامج «أكاديمية الطلاب» الذي شارك فيه سفراء المستقبل بجامعة ماغيل تزويد الطلبة بمعارف وتجارب استقَوها من أساتذة وخبراء الجامعة في التخصصات المختلفة.