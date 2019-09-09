جامعة أبوظبي تستهل العام الدراسي الجديد ببرنامج «تعريف وإرشاد» متنوع

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت جامعة أبوظبي أكثر من 7350 طالباً من الطلبة القدامى والملتحقين الجدد انتظموا لمتابعة دراستهم الأكاديمية في فروع الجامعة الثلاثة في أبوظبي ودبي والعين، حيث استهلت الجامعة العام الأكاديمي الجديد بمجموعة من فعاليات «التعريف والإرشاد» للطلبة الجدد، والتي جاءت عقب سلسلة من عمليات التحديث والتطوير التي قامت بها الجامعة لمرافقها المختلفة مؤخراً.

وتنظم الجامعة حالياً سلسلة من جلسات «التعريف والإرشاد» التي تستمر على مدار الأسبوع الجاري كاملاً وتوفر للملتحقين الجدد من الطلبة معلومات مهمة وشاملة حول اللوائح والمعايير المحددة لسير الدراسة، وتطلعهم على المرافق الجامعية المختلفة والمبادرات والنشاطات الأكاديمية الإضافية التي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي.

وقال البروفيسور فيليب هاميل، نائب مدير الجامعة المشارك لنجاح الطلبة: «شهدت العديد من مرافق الجامعة من مختبرات وقاعات دراسية ومرافق تعليمية وتدريبية وخدمية عمليات صيانة مختلفة، وسيتم إطلاع الطلبة على هذه التحديثات خلال سلسلة الجلسات الجارية حالياً».