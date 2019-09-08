حاكم الشارقة يدعو للاهتمام باللغة العربية

المصدر: نواكشوط - وام

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رسالة إلى الباحثين والمتخصصين ومختلف الناطقين باللغة العربية بمناسبة افتتاح فعاليات مؤتمر اللغة العربية في أفريقيا، قال فيها: «حقيقٌ بنا جميعاً أن نعنى باللغة العربية وأن نجتمع من أجلها وأن ننظر في قضاياها وأن نتدارس شؤونها وأن نسهّل على النّشء الجديد التّحدّث بها بفصاحةٍ وإبانةٍ وتبيين ونيسّر سبل تعليمها لأبنائنا ولغير الناطقين بها في شتى دول العالم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا».

وأضاف سموه: «تتطلب مكانة اللغة العربية مِنّا ومِن كلّ غيورٍ عليها أن ننظر في قضاياها المعاصرة وأن نتدارس فيما بيننا شؤونها وأحوالها».

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن صاحب السمو حاكم الشارقة.. الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة خلال المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع مجمع اللغة العربية في الشارقة في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من 5 وحتى 7 من سبتمبر الجاري.

وتوقف صاحب السمو حاكم الشارقة في رسالته عند تاريخ دخول اللغة العربية إلى القارة الأفريقية، حيث أوضح أن «اللغة العربية في أفريقيا سكنت وتوطّدت أصولها مع الفتوحات الإسلامية الأولى.

وتابع سموه: «نبشّركم أيّها الجمع الكريم بأنّنا في الشّارقة أنشأنا مجمع اللّغة العربيّة الذي يعنى بقضايا اللغة العربية ويساند المجامع اللغوية العربية العامرة بكل خير»

من جانبه، قال الوزير الأول الموريتاني إسماعيل بن الشيخ سيديا في كلمة افتتاح المؤتمر: «إننا نقدّر عالياً التعاون المثمر بين مجلس اللسان العربي وبين مجمع اللغة العربية بالشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، فهو تعاون يصب في بحر العمل المشترك لخدمة هذه اللغة، ويترجم متانة العلاقات المتميزة بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تماماً، كما أن حضور مجلس اللسان العربي في أسرة اتحاد المجامع العربية يتسق مع تطلعات موريتانيا الرامية إلى تعزيز التواصل العلمي والتعاون في سائر المجالات بين أقطار الأمة».

حضر المؤتمر عدد من ممثلي مجامع اللغة العربية بدول عربية وأفريقية وشهد تنظيم 8 جلسات علمية تم خلالها عرض 37 بحثاً اختيرت من بين 150 عرضاً جرى تقديمها للجنة العلمية في المجلس الأعلى للسان العربي.