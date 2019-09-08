200 طالب وطالبة يتخرجون من «المبرمج الإماراتي» في عجمان

المصدر: عجمان - وام

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ورئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بعجمان أمس تخريج الدفعة الخامسة من منتسبي برنامج المبرمج الإماراتي والبالغ عددهم 200 طالب وطالبة بالتعاون مع صندوق الوطن.

حضر الحفل الذي أقيم في مسرح المركز الثقافي وتنمية المجتمع بعجمان معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الوطن وأحمد الرئيسي المشرف العام على البرنامج بإمارة عجمان وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية في الإمارة وأعيان المنطقة وأولياء أمور الطلاب.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بدور صندوق الوطن ومبادرة المبرمج الإماراتي والتي تساهم في تنمية الموارد البشرية من أجل إعداد جيل يواكب التطور، ويعزز مسيرة الدولة في تحقيق الازدهار في كافة المجالات، مثمناً تطور مخرجات البرنامج في كل دورة من حيث البرامج المختارة التي تواكب التطور المستمر في التكنولوجيا ومهارات الذكاء الاصطناعي والتي توافق تطلعات القيادة الرشيدة في الدولة بتسخير التقنية الحديثة في جميع مجالات الحياة لإسعاد المجتمع.

من جانبه، قال معالي الفريق ضاحي خلفان: إن دولتنا الرائدة وحكومتنا الرشيدة تسعى لدعم الموارد البشرية وتؤمن بطاقاتهم اللامحدودة شاكراً دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومشاركته الدائم لتشجيع وتحفيز أبنائنا الطلبة للتعلم من أجل إنشاء جيل واعٍ ومدرك يساهم في بناء الوطن.

وتضمن برنامج الحفل عرضاً لمنجزات الأطفال وفقرة عبر فيها المنتسبون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج وبالمعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة البرنامج في كلية المدينة الجامعية بعجمان، بالإضافة لتقديم درع شكراً للشيخ راشد بن حميد على رعايته ودعمه المستمر.