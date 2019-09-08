ضباط مرور رأس الخيمة يشاركون الطلاب فرحة العودة للمدارس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

التقى العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة الطلاب والطالبات خلال زيارة عدد من المدارس على مستوى الإمارة، وشهد اللقاء المقدم سالم محمد بورقيبة رئيس قسم المرور والدوريات والنقيب محمد عبيد شلشول مدير فرع التوعية والإعلام المروري والنقيب محمد زيد الرحبي مدير فرع المباحث والتعقيب وعدد من الضباط وخالد أحمد الشحي مدير المجلس التعليمي.

وقدم الضباط التهنئة للجميع بعامهم الدراسي الجديد، مشاركين إياهم الفرحة بالعام الدراسي الجديد 2019 - 2020.

وتأتي الزيارة ضمن حملة التوعية التي جاءت تحت شعار «سلامة الطلاب واجب وطني ومسؤولية مشتركة» ضمن إطار الحملة المرورية الرئيسة على مستوى الدولة «السلامة المرورية مسؤولية الجميع» والتي تستمر ثلاثة أشهر متتالية.

وتشمل الحملة زيارة كافة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى إمارة رأس الخيمة لتقديم التهنئة بالعام الدراسي الجديد والالتقاء بالطلبة وتقديم الهدايا والحلوى لهم بهذه المناسبة، فضلاً عن إعداد وتوزيع البروشورات التوعوية، وتنفيذ المحاضرات والندوات وورش العمل التثقيفية من الناحية المرورية لرفع الوعي المروري لديهم، ويأتي ذلك في إطار وضع التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم، فضلاً عن تسيير الدوريات المرورية على مختلف طرق وتقاطعات الإمارة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية بكافة الطرق المؤدية من وإلى المدارس.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص شرطة رأس الخيمة على القيام بدورها الإيجابي تجاه شريحة الأطفال باعتبارهم عماد المستقبل، والمساهمة بإضفاء كل ما يدخل البهجة والسرور في نفوسهم.