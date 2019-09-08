حلقات توعية لسائقي الحافلات المدرسية بالنقل الآمن واستخدام ذراع «قف»

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي سائقي الحافلات المدرسية إلى الالتزام بقانون السير والمرور والسرعات المحددة، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة بالحافلات المدرسية ضمن حلقات توعوية استباقية لسائقي الحافلات المدرسية في كل من أبوظبي والعين والظفرة.

وتأتي حلقات التوعية في إطار حملتي «درب السلامة» و«العودة للمدارس»، وضمن جهودها لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية، مؤكدة اهتمامها المتواصل بأمن وسلامة الطلاب.

وحثت شرطة أبوظبي على التأكد من صعود ونزول الطلاب من الحافلة المدرسية قبل تحركها، وعدم وقوف الطلاب خلفها بعد نزولهم منها، وضرورة الابتعاد عنها بمسافة ملائمة، والجلوس على المقاعد داخل الحافلة بطريقة آمنة.

وأوضح العقيد سيف الزعابي مدير إدارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات، أن الحلقات الاستباقية تركز على اشتراطات النقل الآمن للطلاب، وحث السائقين على الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، وترك مسافة أمان بين المركبات، والانتباه أثناء القيادة على الطريق.

وحث السائقين والمشرفين على التأكد من خلو الحافلة من الطلاب بعد توصيلهم إلى المدرسة والمنزل، والتركيز على القيادة وعدم الانشغال بالرد على الهاتف.

ودعا السائقين ومشرفي الحافلات المدرسية إلى الاتصال بمركز القيادة والتحكم في شرطة أبوظبي على الرقم 999 في حالة الإبلاغ عن أي أعطال بالحافلة أثناء ترحيل الطلاب وتأمين الحافلة والطلاب في مكان آمن خارج الطريق إلى حين وصول حافلة بديلة.

وتناولت الحلقات التوعوية بالشرح التوضيحي حول آلية استخدام ذراع (قف) الجانبية عند صعود ونزول الطلاب من الحافلة.