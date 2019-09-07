فتح باب التسجيل في مسابقة حماية العسكرية والموسيقية لطلبة المدارس

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي وبالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي، فتح باب التسجيل غداً أمام المدارس الحكومية والخاصة على مستوى إمارة دبي، وذلك للمشاركة في مسابقة حماية الميدانية «العسكرية والموسيقية لطلبة المدارس».

وقال المقدم الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، إن الزيارات الميدانية تبدأ يوم غد للمدارس الحكومية والخاصة للإعلان عن تفاصيل المسابقة وتسجيل الراغبين بالمشاركة فيها، وستستمر الزيارات حتى منتصف شهر سبتمبر، ويمكن للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً المشاركة ذكوراً وإناثاً.

وأوضح المقدم المعمري أن مسابقة حماية تنقسم إلى نوعين، الأولى عسكرية والثانية موسيقية، لافتاً إلى أن مسابقة حماية العسكرية لطلبة المدارس تشتمل على مسابقة المشاة الميدانية التي تتضمن السير العادي والسير البطيء الهيئة العسكرية، ومسابقة الاستعراض العسكري التي تشمل الاستعراض بالعصا وتشكيل الشعارات الأرضية والتشكيلات العسكرية.

مشيراً إلى أن التدريب يقوم به مدربون من أكاديمية شرطة دبي، وهم معنيون بتدريب الطلبة على المشي والحركات العسكرية في المدارس المشاركة، أما مسابقة الفرق الموسيقية فيستوجب على الطلبة تقديم معزوفات موسيقية ذات طابع عسكري.

وبيّن المقدم المعمري أن المسابقة في العام الماضي شهدت إقبالاً واسعاً من الفرق الطلابية في المدارس، فقد انضم إلى المسابقة 379 طالباً وطالبة بواقع 303 في الفرق العسكرية، و76 في الفرق الموسيقية، وذلك من 11 مدرسة، مشيراً إلى أن حفل الختام شهد حضوراً كثيفاً من جمهور الطلبة.

حيث حضر 3300 طالب وطالبة، لمشاهدة العروض العسكرية والموسيقية التي قدمها المشاركون بحرفية وإتقان أذهلت الجميع.