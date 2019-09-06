مجموعة الاتحاد للطيران تطلق مسابقة «فكرة للجامعات 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران عن إطلاق مسابقة «فكرة للجامعات للعام 2019»، لتعيد البرنامج الشهير الهادف إلى تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت عنوان «السفر السلس، احتمالات لا تنتهي»، تدعو المجموعة كل طالب مسجّل في إحدى جامعات الدولة لتقديم مشروع ابتكاري في إطار المسابقة.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «إننا في الاتحاد نعتبر الابتكار محفزاً أساسياً لتقديم تجربة سفر متطورة لضيوفنا».

وتابع دوغلاس: «تلقت المسابقة الكثير من الثناء من الجامعات المشاركة حيث نجحت في إقامة جسر بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال، وقد أثارت قدرات الطلاب وأفكارهم إعجابنا في السنوات الماضية. كوننا الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إننا نشعر بالفخر للعب دور في التطور المستمر لشبابنا».

وفي إطار النسخة الجديدة للعام 2019، يشارك الطلاب في فرق تضم 3 أشخاص على الأكثر وتقدم أفكاراً مبتكرة حول مستقبل «السفر السلس»، وسيحصل المشاركون الذين قدموا أفكاراً ناجحة على فرصة التدرب مع عدد من الشركاء.

ويبدأ تقديم الطلبات في 8 سبتمبر 2019، وسيقوم ممثلون عن المسابقة بزيارة مجموعة من الجامعات في مختلف أنحاء الدولة لمقابلة الطلاب، والإجابة عن أسئلتهم وتشجعيهم على المشاركة، وعند انتهاء فترة تقديم الطلبات، سيتم اختيار 6 فرق أو أشخاص للانتقال إلى المرحلة النهائية والمشاركة في مخيم تدريب يمتد على فترة ثلاثة أسابيع تتخللها ورش العمل والتدريب والتوجيه لتحسين اقتراحاتهم وتطويرها إلى حالات عمل يمكن تطبيقها.

وتنتهي الرحلة مع تقديم المشاركين الذين وصلوا إلى النهائيات أفكارهم أمام لجنة تحكيم في 15 ديسمبر المقبل، حيث سيتم اختيار فكرة واحدة للتطبيق.