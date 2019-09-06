طلبة كلية الإعلام بجامعة عجمان يفوزون في مسابقة «أكاديمية تايلاند»

المصدر: عجمان - البيان

فاز طلبة من كلية الإعلام في جامعة عجمان برحلة إلى تايلاند في إطار برنامج (أكاديمية تايلاند)، وهو برنامج ثقافي وأكاديمي أطلقته القنصلية الملكية التايلندية العامة بدبي، وهيئة السياحة في تايلاند (مكتب دبي والشرق الأوسط) بهدف تقديم منظور جديد للسياحة المستدامة في تايلاند لطلاب الجامعات في دولة الإمارات.

حيث شارك الفائزون في المسابقة التي استهدفت طلبة كليات الإعلام في الدولة برحلة لمدة أسبوع تضمنت العديد من الأنشطة الثقافية والأكاديمية، التي تعرفوا خلالها على حياة سكان جزر تايلاند التي يعيشون فيها بشكل مستدام.

كما استهدف البرنامج تقوية الروابط الثقافية بين دولة الإمارات وتايلاند من خلال مشاركة جيل الشباب، حيث يتم تشجيع المشاركين على تبادل تجاربهم في تايلاند مع أصدقائهم وعائلاتهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من قنوات الاتصال.

وقد فاز في المسابقة أربعة طلاب وطالبة بإشراف الدكتورة علياء عنتر والدكتور نضال السعيد، واستهدفت المسابقة نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي من طلبة الإعلام من محبي استكشاف الثقافات الجديدة. وقد طُلب من المتقدمين إنتاج فيديو لمدة دقيقة يعبرون خلاله عن رغبتهم في زيارة تايلاند والتعرف على ثقافتها وطبيعة الحياة فيها، وخلال الفيديو يشرح كل طالب رؤيته للترويج لجزيرة (Trat) كمقصد سياحي مستدام، كما طُلب من المشاركين كتابة مقال عن رؤيتهم لنشر تجربة سفرهم للآخرين.

يُذكر أن الرحلة تضمنت زيارة لجزيرة (Trat) الساحلية لتجربة الأنشطة المستدامة والسفر البيئي في جزيرة (Koh Mak) المنخفضة الكربون، وجزيرة ( Koh Chang)، بالإضافة إلي زيارة العاصمة بانكوك.