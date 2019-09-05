حميد النعيمي يتكفل بمصاريف طالبة جامعية

المصدر: عجمان - وام

تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بكامل الرسوم والمصروفات الدراسية لطالبة جامعية تدرس في كلية طب الأسنان في جامعة عجمان، بعد أن اطلع سموه على مشكلتها، التي تم نشرها في صحيفة «الإمارات اليوم».

جاء ذلك استجابة لنداء ذويها لعدم قدرتهم على دفع التكاليف الدراسية المتأخرة عليها والحالية، ما يحرمها من استكمال دراستها الجامعية وخاصة أنها في السنة النهائية بكلية طب الأسنان وهي من الطالبات المتفوقات. ووجه سموه إدارة جامعة عجمان بضرورة استكمال الطالبة رغد ضرغام بكر دراستها الجامعية وحتى التخرج، وأنه على استعداد للتكفل بجميع المصاريف الخاصة.