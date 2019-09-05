سفير الدولة يبحث التعاون مع وزير التعليم في كازاخستان

المصدر: نور سلطان- البيان

التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، أسخات أيماغامبيتوف وزير التعليم والعلم في جمهورية كازاخستان، بحضور المهندس سالم سيف الكعبي سكرتير ثاني بالسفارة، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة نور سلطان.

وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في المجالات التعليمية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وسبل تعزيزها، من خلال إقامة التعاون بين المؤسسات التعليمية وتبادل الخبرات وتنظيم الزيارات الطلابية بين البلدين.

كما ناقش الطرفان ما تحقق على أرض الواقع، وما قامت به دولة الإمارات من دعم لقطاع التعليم في جمهورية كازاخستان، حيث تعتبر مدرسة الشيخ خليفة في العاصمة نور سلطان صرحاً تعليمياً ريادياً في هذه المدينة.

من جهة أخرى، شارك الدكتور محمد أحمد الجابر في حفل توزيع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لعدد من الطلاب المحتاجين المقدمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بحضور عمار عمر البريكي سكرتير ثالث بالسفارة ومجلس سيدات الأعمال الإماراتي.

كما زار سفير الدولة مستشفى مركز الأمومة والطفولة (قسم الأورام)، وهي جولة ضمن الجولات، التي تقوم بها بعثة الدولة في جمهورية كازاخستان في عام التسامح.