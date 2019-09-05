مواصلات الإمارات: سلامة أبنائنا الطلبة أولوية

المصدر: دبي - البيان

ثمن محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن التعاون بين المؤسسة والقيادة العامة للدفاع المدني في الدولة لإشراك سائقي الحافلات المدرسية في مختلف أنحاء الدولة في برنامج تدريبي متخصص للإطفاء والإسعافات الأولية. وأوضح: «أن هذه التوجيهات تؤكد الاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة بتعزيز الإجراءات والمعايير المتبعة لضمان أعلى درجات السلامة والأمان لدى أبنائنا الطلبة داخل الحافلة المدرسية وخارجها».

تنسيق

وبين أن المؤسسة تقوم وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين بتبني وتنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تهدف للوصول إلى خدمة نقل مدرسي وفق أعلى المواصفات العالمية وخالية من أية حوادث أو إصابات.

وأشار مدير عام مواصلات الإمارات إلى وجود تعاون وتنسيق مستمرين طوال العام بين المؤسسة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية وإدارات الدفاع المدني في الدولة لتحقيق السلامة المرورية على الطرق للمنقولين والسائقين والمشرفين ومستخدمي الطريق من السائقين والمشاة، بالإضافة إلى المرافق العامة، لافتاً إلى أن توجيهات سموه سيتم تنفيذها مباشرة مع الجهات المعنية لتعزيز برامج التأهيل والتدريب للسائقين والمشرفين في الحافلات على مواجهة مختلف الأخطار والمواقف الطارئة، ومن ذلك إجراءات التعامل في حال نشوب أي حريق في الحافلة والسيطرة فوراً على أية آثار مترتبة عليه وسرعة إخلاء الطلبة بشكل سريع وسليم حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم بالدرجة الأولى قبل أي شيء آخر.

وتابع: «أن المؤسسة تدير حالياً 7 آلاف حافلة مدرسية تقوم بنقل ما يزيد على 258 ألف طالب وطالبة من وإلى 708 مدارس حكومية وخاصة في جميع مناطق الدولة، منوهاً بأن عدد سائقي النقل المدرسي يبلغ 6950 سائقاً وهناك 6860 مشرف ومشرفة نقل وسلامة».