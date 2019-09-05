نجاح تعليم التربية الأخلاقية بـ«التلعيب» تجريبياً

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت نتائج المرحلة التجريبية لاستخدام تقنيات التلعيب في تعليم مادة التربية الأخلاقية أهمية هذه التقنية في غرس الأخلاقيات والقيم العالمية الهامة في نفوس الطلاب، حيث أبرزت المرحلة التجريبية التي أجريت تحت إشراف مكتب شؤون التعليم بديوان ولي العهد بأبوظبي، وبالتعاون مع شركة آرك سكيلز، جدوى تقنيات التلعيب في مجال التعليم.

وأكدت نتائج التجربة الأولى من نوعها، والتي شملت ست مدارس بالدولة، الإمكانات الهائلة لتقنيات التلعيب والإنترنت في مجال التعليم، حيث أحرز ما نسبته 98% من عينة الطلاب نتيجة تجاوزت 70% في التقييمات الأولية.

تسامح

ويعتبر برنامج التربية الأخلاقية برنامجاً استراتيجياً وفريداً من نوعه، حيث تم وضعه لدعم التطور الشامل للأطفال في عالم بات يشهد تحولات سريعة في التكنولوجيا والعولمة. وجرى إطلاق البرنامج في عام 2017 لتعزيز فهم الطلاب للقيم العالمية وغرس قيم عليا تشمل التسامح والتلاحم المجتمعي والتعاطف، بالإضافة إلى تقديرهم لثقافة دولة الإمارات، في وقت يجري تدريس البرنامج الإلزامي خلاله لجميع المدارس من خلال الأساليب التقليدية التي تشمل المعلمين والكتب المدرسية والموارد التعليمية.

وفي سبيل تعزيز مشاركة الطلاب والنتائج التعليمية في البرنامج الجديد، عقد مكتب شؤون التعليم شراكة مع مجموعة آرك سكيلز لإطلاق نسخة مبتكرة من برنامج مادة التربية الأخلاقية في مدارس مختارة بدولة الإمارات.

ومن خلال العمل الوثيق مع مكتب شؤون التعليم، أدارت شركة آرك سكيلز البرنامج التجريبي، الذي شارك فيه 400 طالب من طلاب الصف السابع في ست مدارس بدولة الإمارات، تشمل مدرسة أفالون هايتس العالمية الخاصة، ومدرسة جيمس وستمنستر، ومدرسة أبوظبي الدولية الخاصة، ومدرسة دار المعرفة الخاصة، ومدرسة عتيقة بنت عبد المطلب للبنات ومدرسة أم سقيم النموذجية للبنات، لمدة ثلاثة أشهر.

وفي هذا لإطار، قامت شركة آرك سكيلز بمواءمة محتوى مادة التربية الأخلاقية لتعليمه من خلال منصة إلكترونية، تتيح الأنشطة الصفية الجماعية الشيقة المتمحورة حول الألعاب الإلكترونية والاختبارات القصيرة التفاعلية وتقنيات التلعيب، باستخدام أبطال يرمزون للخير والشر.

وأضفت هذه اللعبة التفاعلية عنصرًا جديدًا من المرح على تعلم الطلاب والتي انعكست على مواضيع مادة التربية الأخلاقية بأسلوب مثير للاهتمام يواكب متطلبات العصر، لتشمل موضوعات مثل اتخاذ القرارات الجيدة، والاستجابة للحالات الضارة، والإسعافات الأولية، والجريمة، والتجارة، والسفر، والاتصالات.

كما شارك الطلاب في وحدات أسبوعية عبر الإنترنت تضمنت مهام القراءة، وتخللتها اختبارات قصيرة أسهمت في مجملها في تعريف الطلاب بقيم مادة التربية الأخلاقية. وعمل الطلاب لاحقاً كونهم فريقاً واحداً لوضع استراتيجية لإحراز التقدم والفوز في لعبة على الإنترنت دون توجيهات المعلم أو تدخل منه.

مفاهيم

وقالت سمية عجم، معلمة مادة التربية الأخلاقية: «يستحوذ اللعب على اهتمام الطلاب، وتتيح تقنيات التلعيب لهم التعلم فعلياً لكن بشكل غير مباشر، ولا يدرك الطلاب حجم المادة التي يكتسبونها، إلا أنهم يتعلمون مفاهيم جديدة، وأرى ذلك أمراً متميزاً. وسررنا حقاً برؤية تفاعل الطلاب مع بعضهم البعض وإقبالهم الكبير على استكمال المهام، مقارنة بإقبالهم على استكمال واجباتهم المدرسية في بعض الأحيان».

ولاختبار مدى اكتساب الطلاب للقيم الرئيسية للمادة من خلال البرنامج التجريبي لتعليم مادة التربية الأخلاقية بتقنيات التلعيب، شاركت مجموعة مكونة من 232 طالباً من أربع مدارس في استبيان نهائي تضمن أسئلة متعددة الخيارات، حيث حقق ما نسبته 98% من الطلاب المشاركين نسبة فاقت 70%، الأمر الذي يدل على اكتساب الطلاب المعرفة في الدورة التدريبية، كما أحرز ثمانية من كل عشرة طلاب نسبة 80% وما فوق في التقييم. وأمضى هؤلاء الطلاب ما بين 50 إلى 90 دقيقة في استخدام المنصة الإلكترونية قبل الأنشطة الصفية، وحقق أولئك الطلاب الذين كانوا أكثر انخراطًا أعلى الدرجات، ما يدل على فاعلية تقنيات التلعيب.

وأشاد أندرو ويلسون، نائب مدير مدرسة جيمس ويستمنستر في الشارقة، بالبرنامج في تحفيز الأطفال وجذب انتباههم لما وجدوا فيه من متعة وتجديد، وقال: «تم تقديم هذه المواضيع الهامة بأسلوب شيق حظي باهتمام الطلاب.. إنها حقاً طريقة رائعة للتعلم».

توجهات

وقال الدكتور كيشور بيلاي، مدير الشؤون التعليمية في مدرسة أفالون هايتس العالمية الخاصة: «تشير التوجهات إلى تحول طلاب القرن الحادي والعشرين نحو الأدوات الإلكترونية في التعليم، وأعتقد أن زمن أسلوب التعليم بالكتاب المدرسي انتهى، وأن التفاعل عبر الإنترنت هو سمة العصر».

وقال محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي: «نسعى إلى استكشاف إمكانية الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا الحديثة من أجل إضفاء المتعة والتفاعلية على التعليم، وتعزيز انخراط الطلاب في مادة التربية الأخلاقية واستيعابهم لمفاهيمها».

وسيلة

قال ميتوم كامات، الرئيسي التنفيذي لشركة آرك سكيلز: «برنامج التربية الأخلاقية وسيلة هامة لضمان تميّز الطلاب في المستقبل، وتمكينهم من أن يصبحوا مواطنين عالميين وفاعلين، ولقد تشرفنا بالطلب الذي تلقيناه من مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، لدراسة إمكانية إثراء مادة التربية الأخلاقية بتقنيات التلعيب، التي عملت شركتنا على تطويرها».