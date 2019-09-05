منصور العور: «حمدان الذكية» ملتزمة بنهج ريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

استقبلت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» الدارسين الجدد في بداية العام الدراسي 2019 /‏ 2020 خلال اللقاء التعريفي السنوي الذي أقيم بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، حيث رحّب الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، بالدارسين متمنياً لهم التوفيق والسداد في السير على درب التميز الأكاديمي بالاستفادة من فرص التعلم مدى الحياة التي يتيحها نموذج التعليم الذكي، مجدّداً التزام الجامعة بنهج ريادة الأعمال باعتباره قيمة مؤسسية لإحداث التغيير الإيجابي في سبيل تخريج رواد أعمال وليس باحثين عن عمل، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في الاستثمار في الطاقات الإبداعية الوطنية لتخريج قيادات شابة مؤهلة لبناء المستقبل.

وقدم الدكتور العور أثناء اللقاء شرحاً مفصلاً حول القيم المحورية التي ترتكز عليها الجامعة.