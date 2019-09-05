«جامعة الفلاح» تكمل استعدادها للعام الدراسي

المصدر: دبي- البيان

أعلن رئيس جامعة الفلاح، الأستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي عن أن أسبوع السحب والإضافة وتسجيل الطلبة الجدد ينتهي مع بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الجامعة أتمت كل الاستعدادات لبدء العام الأكاديمي الجديد 2019-2020، حيث تطرح الجامعة عدداً من البرامج الأكاديمية في البكالوريوس والماجستير ضمن ثلاث كليات، كلية إدارة الأعمال، وكلية القانون، وكلية الاتصال الجماهيري.

وأكد أن الجامعة تحرص على تقديم أفضل المخرجات التعليمية لأبنائها الطلبة وتأهيلهم للدخول في سوق العمل محلياً وعالمياً، لذا فقد عملت الجامعة على طرح برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل واحتياجاته. ومن خلال سعيها المستمر من أجل التميز عملت الكلية على إيجاد تخصصات جديدة من نوعها على مستوى الجامعات في دولة الإمارات، في الإدارة والقانون والإعلام الجديد.