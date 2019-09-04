«التربية» تحذر من شراء الزي المدرسي من منافذ غير معتمدة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

رصدت «البيان» محال خياطة تبيع الزي المدرسي حاملاً شعار المدرسة الإماراتية بشكل خاطئ غير المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، في الوقت الذي شهدت فيه هذه المحال إقبالاً من أولياء أمور غير مدركين بأن الزي المدرسي خرج هذا العام بحلة جديدة، منساقين وراء انخفاض الأسعار من دون مراعاة الزي المعتمد بالألوان والشعار.

ويتميز الزي الجديد بمواصفات عدة، مثل كونه مريحاً ويتيح حرية الحركة، كما يتضمن الزي الذي يحمل شعار المدرسة الإماراتية تصاميم موحدة صيفية وشتوية، وتشمل المعاطف وملابس الأنشطة الصيفية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور من شراء الزي المدرسي من منافذ البيع غير المعتمدة من قبل الوزارة، والتي تستخدم شعار المدرسة الإماراتية بصورة غير رسمية، وطالبتهم بالالتزام بشرائه فقط من قائمة المنافذ المعتمدة والتي يبلغ عددها 120 منفذ بيع، بهدف الحصول عليه بأقل جهد ممكن، مؤكدة أنه بإمكان أولياء الأمور والطلبة الحصول على الزي من أي منفذ بيع يشاؤون، ولا يقتصر الأمر على مركز بعينه.

وأكدت لبنى الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في أبوظبي، في تصريح خاص لـ«البيان» أهمية الالتزام بالزي المدرسي للمدرسة الإماراتية بتصاميمه وألوانه الجديدة والموحدة في جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وفق مواصفات محددة تتناسب مع الهوية الوطنية والبيئة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الخامات المستخدمة في الزي المدرسي تتناسب مع البيئة المناخية للدولة.

وأضافت أن الوزارة عملت على توحيد الزي المدرسي ليشمل شعار المدرسة الإماراتية بهدف تعزيز قيم المساواة والعدالة في نفوس الطلبة وتنمية الالتزام بالواجب لديهم والحس بالمسؤولية الوطنية تجاه المدرسة والمجتمع، وتقوية الروابط والعلاقات الإيجابية بين الطلبة وشعورهم بالانتماء لمجتمع المدرسة، وتعزيز قيم الفضيلة والسلوكيات الإيجابية بتوفير زي موحد يمتاز بالحشمة ويعكس أصالة المجتمع وعراقته والتمسك بعاداته وتقاليده.

وذكرت أن توحيد الزي المدرسي والرياضي في الحلقة الدراسية الواحدة سيسهل عملية النقل الفردي خلال العام الدراسي من مدرسة إلى أخرى ويوفر الجهد والمال على ولي الأمر، ويساهم في عدم المبالغة والإسراف بالملبس، كما راعت الوزارة عملية تحديد أسعار الزي المدرسي بحيث تكون مراعية للظروف والاعتبارات الاقتصادية للأسر بحيث لا يشكل لديها أي عبء مادي يثقل كاهلها.

وتتراوح أسعار الزي المدرسي بين 25 و139 درهماً، وتفصيلاً تتراوح أسعار الزي لمرحلة رياض الأطفال بين 31 و45 درهماً، وزي الحلقة الأولى بين 25 و42 درهماً، وزي الحلقة الثانية بين 38 و49 درهماً، وأسعار زي المرحلة الثالثة بين 30 و139 درهماً.