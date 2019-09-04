المصدر: عجمان - البيان

صنفت منظمة QS العالمية جامعة عجمان ضمن أفضل 150 مؤسسة أكاديمية عمرها أقل من 50 عاماً وذلك في تصنيفاتها العالمية كمؤسسة متخصصة في تصنيف الجامعات و للعام الثاني على التوالي. وقد ضمت القائمة 8 مؤسسات للتعليم العالي في الإمارات، و13 جامعة من العالم العربي.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة إن هذا الموقع المتميز للجامعة يعكس الجهود الدؤوبة لمنتسبي الجامعة وشركائها وهذا الإنجاز جاء نتيجة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وثمرة اجتهاد منتسبي الجامعة والجهود المتميزة المبذولة على مختلف الأصعدة، والتي عززت مكانة الجامعة لتكون في مصاف أفضل الجامعات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن الجامعة ارتقت هذا العام في سلّم التصنيف العالمي الصادر عن «QS» لعام 2020، حيث صُنفت ضمن أفضل 800 مؤسسة على مستوى العالم.