جامعة الوصل تكمل استعدادها للعام الدراسي بقبول 400 طالب

المصدر: دبي - البيان

قال الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن مدير جامعة الوصل إن الجامعة قد أكملت كافة الاستعدادات لبدء العام الجامعي 2019-2020، وتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستقبال وتسجيل الطلبة المستجدين على الكليات المتاحة وهي: كلية الدراسات الإسلامية، وكلية الآداب حسب الشروط والنسب المئوية المعلنة للقبول طبقاً لقرار مجلس أمناء الجامعة، حيث كانت أقل نسبة قبول للطلبة المواطنين 70%، وأبناء الجاليات 80%، حيث قبلت الجامعة هذا العام 400 طالب وطالبة منهم 170 في كلية الدراسات الإسلامية، و230 في كلية الآداب، وبهذا سيكون العدد الإجمالي لطلبة الجامعة في كلياتها المختلفة في العام الجامعي الجديد 1202 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجامعة في إطار سعيها للتميز الأكاديمي عملت على تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل بكليات الجامعة في تخصصي اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وأكد جاهزية أسطول الحافلات التي تقوم بنقل الطالبات مجاناً من وإلى كافة إمارات الدولة. وأفاد بأن الدراسة بكليات الجامعة مجانية.

وأكد أن برنامج «إنجاز» لتأهيل المواطنات لسوق العمل والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2013 بالتعاون مع كليات التقنية العليا، وبمنحة مباركة من جمعة الماجد للمواطنات، وذلك استجابة لمبادرة «أبشر» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، يهدف إلى دعم المرأة الإماراتية وتزويدها مهارات سوق العمل، من المواطنات اللاتي لم يتسنَّ لهن متابعة تحصيلهن العلمي.

وأشار إلى أن مدة الدراسة في البرنامج 3 فصول دراسية، بواقع 18 أسبوعاً لكل فصل، وبمجموع سنة دراسية ونصف سنة، حيث سيكون عدد ساعات الدراسة الأسبوعية 25 ساعة دراسية. وبلغ مجموع الطالبات المنتظمات في فرعي دبي والفجيرة (381) طالبة منهن (182) طالبة مستجدة، وبلغ مجموع الخريجات منذ انطلاق البرنامج (1088) خريجة في كل من دبي والفجيرة.