حمدان بن محمد: التعليم عدة وعتاد الدول المتقدمة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة وصبري صقر وعصام الدين عوض

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن التعليم هو عدة وعتاد الدول المتقدمة.. ونجاح أبنائنا هو نجاح للوطن.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انطلق بحمد الله اليوم (أمس) العام الدراسي الجديد بتوافد أبنائنا إلى المدارس والمؤسسات التعليمية بطاقاتهم الإيجابية وعقولهم المبدعة وأحلامهم الكبيرة.. التعليم هو عدة وعتاد الدول المتقدمة.. ونجاح أبنائنا هو نجاح للوطن».

وشهد اليوم الأول من انطلاق العام الدراسي 2019-2020 أمس انتظاماً لدوام الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة وحضوراً فاق 80%، وتوزيع الأجزاء الأولى من الكتب الدراسية.

وأفادت إدارات مدرسية أن وزارة التربية والتعليم عملت على تدريس مواد الرياضيات وكل مواد العلوم باللغة الإنجليزية للصفوف التاسع والعاشر للمسار المتقدم، وذلك بعد تجريبها في مادة الرياضيات باللغة الإنجليزية العام الماضي للصف العاشر.

ونظمت إدارة مجمع زايد التعليمي باقة من الفعاليات ضمن حملة «مرحباً مدرستي» و«كفو» بهدف تحفيز الطلبة للانخراط بالبيئة التعليمية والتربوية المتميزة التي يتيحها المجمع للطلبة والمضي قدماً في مسيرتهم الأكاديمية.

وتفقدت فوزية غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم سير العملية التربوية والتعليمية في مجمع زايد التعليمي وناقشت مع أعضاء الهيئة الإدارية استعداداتهم للعام الدراسي.

وقالت حصة الزريهي مديرة مجمع زايد التعليمي: «استقبلنا اليوم الطلبة وأولياء الأمور في أجواء إيجابية تحفيزية، حرصنا خلال اليوم الأول على توطيد التواصل بين الكادر الإداري والتدريسي».

تمكين

وتطبق الوزارة اختبارات تمكين الإلكترونية لطلبة «الإعادة» و«الغائبين» عن كامل العام الدراسي بسبب حالة صحية أو التواجد خارج الدولة للعلاج، يوم الثلاثاء المقبل، لطلبة الصفوف من 4 حتى الحادي عشر.

وقالت أمينة النيادي مديرة مدرسة ثانوية دبي، إنها حرصت على منح طلابها في الطابور الصباحي عزيمة وإرادة من خلال تحفيزهم، ونفذت العديد من الفعاليات داخل الصفوف احتفاءً ببداية العام الدراسي.

وذكرت تامي ستيك مديرة مدرسة دبي العربية الأمريكية الخاصة، أن المدرسة شهدت حضوراً كبيراً للطلبة، مما انعكس بثقة على المجتمع التربوي عموماً.

أبوظبي

واستقبل أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في مدارس أبوظبي أمس جموع الطلاب مع انطلاق العام الدراسي بالهدايا والورود، وشهدت المدارس الحكومية في أبوظبي انتظاماً واضحاً للطلاب.

وخصصت مواصلات الإمارات 3207 حافلات مدرسية لنقل 127875 طالباً من وإلى 255 مدرسة حكومية و60 مدرسة خاصة.

وأكدت فاطمة البستكي مدير مشروع تدريس اللغة الصينية في مدارس الدولة ومديرة مدرسة حمدان بن زايد في أبوظبي، أن البداية مبشرة ومحفزة بالخير والسعادة لاستقبال أبنائنا الطلاب في العام الدراسي الجديد. وأوضحت أن عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة الصينية هذا العام بلغ 17160 طالباً في مختلف إمارات الدولة.

عجمان وأم القيوين

أيضاً وزعت صباح أمس مختلف مدارس عجمان وأم القيوين الحكومية والخاصة الكتب الدراسية لكل الطلبة بالمدارس، وأكد مديرو مدارس أن نسبة حضور الطلبة في مدارسهم تجاوزت نسبة الـ 90% والهيئة الإدارية والتعليمية 100% في أول يوم دراسي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، كما أكدوا أنه تم توزيع الكتب الدراسية لمختلف المراحل، إضافة إلى أن إدارات المدارس أكملت جاهزيتها لاستقبال الطلبة، حيث تم تجهيز الصفوف والعمل على تأمين احتياجات الطلاب وإعداد المقررات الدراسية وعقد الاجتماعات مع الهيئة التدريسية وتوزيع الجداول على المعلمين.

وأفاد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي بأن إدارة المدرسة استقبلت طلابها بالزهور والورود، مبيناً أنه تم عمل الصيانة اللازمة للمدرسة منذ العام الماضي وأن شركات النظافة قامت بعملية تنظيف الصفوف وخزانات المياه حتى تلبي المدرسة احتياجات الطلاب في العام الدراسي الجديد.

من جانبها أكدت عائشة حمودة مدير مدرسة أم القيوين للتعليم الأساسي والثانوي أن اليوم الدراسي الأول تم فيه عرض برنامج إرشادي للطلبة وتخللته العديد من الفعاليات والتي نظمتها إحدى الشركات. وأكد الموجه سعيد نوري من مدرسة عجمان الخاصة أن إدارة المدرسة أكملت كل استعداداتها باكراً لاستقبال الطلبة وأولياء أمورهم.