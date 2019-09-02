«التربية» تعتمد مواعيد امتحانات إعادة الصف 12

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد تطبيق امتحان الإعادة لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، حيث تنظمها الثلاثاء المقبل من 10 إلى 12 سبتمبر.

ويستهدف الامتحان الطلبة من ذوي الحالات المرضية الذين لم يلتحقوا بامتحان نهاية الفصل الثالث أو امتحان الإعادة الأول، والطلبة الراسبين في امتحان مؤجل الفصل الدراسي الثالث في 3 مواد أو أقل.

ولفت قطاع المناهج والتقييم أن الامتحان سيكون إلكترونياً لجميع الطلبة، فيما يمكن للطلبة من أصحاب الهمم أن يؤدوه ورقياً في حال لم يكن بمقدورهم التقدّم للاختبار إلكترونياً.

وانتهت الوزارة من حصر فئات الطلبة المستهدفة في الامتحان في 28 و29 أغسطس الماضي، وبدأت اليومين الأخيرين بإعلام الطلبة بمواعيد ومقار الامتحانات من خلال قسم تقنية المعلومات وبالتنسيق مع قطاع العمليات.

أما عملية بناء الامتحانات ونشرها في نظام الاختبارات فتمت من 25 إلى 29 أغسطس الماضي عبر إدارة التقييم والامتحانات، لتحدد بعدها الوزارة مراكز الامتحانات، وتلحق أسماء الطلبة المستهدفين في برنامج الاختبارات الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني لمقار تطبيق الامتحان بدءاً من أمس، ولغاية اليوم الأخير من الامتحانات. أما ترحيل درجات الطلبة ونشرها فسيكون من 12 ولغاية 16 سبتمبر.

وعممت الوزارة جدول الامتحانات للثاني عشر عام ومتقدّم.

ويؤدي الطلبة في اليوم الأول في 10 سبتمبر، مواد الرياضيات واللغة العربية والعلوم الصحية، وفي اليوم الثاني 11 سبتمبر مواد الفيزياء والتربية والإسلامية واللغة الإنكليزية، وفي اليوم الثالث 12 سبتمبر الكيمياء والدراسات الاجتماعية.