عمار النعيمي يوجه بتطبيق الأساليب التعليمية الحديثة

المصدر: عجمان - وام

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بالاستفادة من تطبيق أحدث الأساليب والتطبيقات التعليمية الحديثة التي تصقل مهارات وأفكار الطلاب، وتسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية.

جاء ذلك عقب الزيارة التفقدية التي قام بها سموه، أمس، لمدرسة شيخة بنت سعيد للتعليم الثانوي للبنات في عجمان، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2019 /‏‏ 2020، حرصاً من سموه على مشاركة أبنائه الطلبة الاحتفال بعودتهم إلى المدارس.

ورافق سموه خلال الزيارة علي حسن الحمادي مدير منطقة عجمان التعليمية، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، ومديرة المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من كبار المسؤولين.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي برعاية القيادة الحكيمة ممثلة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة النهوض والرقي والتقدم بجميع الميادين واهتمامه ودعمه ومساندته لمسيرة العلم والتعليم خاصة إيماناً من سموه بأن التعليم أساس تحضر الشعوب وتقدم الأوطان.

وتقدم سموه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على متابعتهم واهتمامهم وحرصهم على أن تسير العملية التعليمية وغيرها من القطاعات المختلفة بالطريق الصحيح للارتقاء والتطور حتى نصل إلى ما وصل إليه الآخرون من ازدهار في المجالات كافة وخاصة التعليم.

وأشاد سموه باهتمام ومساندة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لدوره الداعم لاستراتيجية التعليم في الدولة.