«العين للعلوم والتكنولوجيا» تغير مسماها إلى «جامعة العين»

المصدر: العين - داوود محمد

أعلنت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، عن تغيير مسماها إلى «جامعة العين»، بدلاً من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بعد إقرار مجلس أمناء الجامعة على التغيير واعتماده من الجهات المختصة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

ويتزامن تغيير مسمى الجامعة مع استعداداتها لاستقبال العام الأكاديمي الجديد 2019-2020 مطلع سبتمبر، والذي سوف تستهله بافتتاح مبنى التوسعة الجديد لمقر الجامعة في مدينة العين. وأكد عبدالله بخيت المرر، رئيس مجلس الأمناء أن هذه الخطوة ستعزز من المبادئ الراسخة والأسس السامية للجامعة وستضيف إلى مسيرتها مزيداً من التألق والتقدم، وتقودها إلى مستقبل واعد بإذن الله تعالى.

كما أكد الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة، أن مسيرة الجامعة ومنذ انطلاقتها شهدت إنجازات بارزة، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار مسيرة التطوير التي تشهدها كل قطاعات جامعة العين. وأشاد بالدور الإيجابي لجميع العاملين في الجامعة من أكاديميين وإداريين وجهودهم المبذولة بهدف تطوير الجامعة وتحديث خططها الاستراتيجية، والعمل على إبراز دورها المجتمعي، مشيراً إلى أن تغيير اسم الجامعة ما هو إلا مواكبة للتجديد والتطوير والسعي لمزيد من التميز.

وأفاد الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة، بأن تغيير مسمى جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة العين يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على مواكبة التغيرات المحيطة في المجتمع، وأن الإعلان عن تغيير الاسم هو انطلاقة مرحلة جديدة عنوانها التطوير المعرفي والبحثي والعلمي والأكاديمي والمجتمعي، بهدف تخريج جيل استثنائي قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة تطورات العصر.