مليون طالب إلى مدارسهم غداً

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

يتوجه نحو مليون و100 ألف طالب وطالبة على مستوى الدولة إلى مدارسهم مع انطلاقة العام الدراسي 2019-2020 غدا وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى مدارس المناهج الأجنبية، وسط استعدادات مكثفة عكفت عليها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية.

وتمضي وزارة التربية والتعليم بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة في أطر ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة، والتي بدأتها بإطلاق "المدرسة الإماراتية" التي انبثقت عن أفضل النظم العالمية وتجارب رائدة وناجحة ضمن نسق وإطار وطني تشاركي مع مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة الرائدة بالدولة، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة، ورفعت قائمة المدارس التي تطبق تدريس وتعليم اللغة الصينية لتصل إلى 60 مدرسة هذا العام بدلاً عن 41 مدرسة، وتطبق وزارة التربية والتعليم تدريس اللغة الصينية على أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة في الصفوف " الروضة الأولى والثانية، والأول والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر" في دبي والمناطق الشمالية.