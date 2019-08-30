آلاف حافلة لـ«مواصلات الإمارات» تنقل 258 ألف طالب

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي جميلة سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، صباح أمس، حفل ختام فعاليات أسبوع المواصلات المدرسية بمدرسة خليفة في مدينة أبوظبي. وحضر الحفل محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، إلى جانب عدد من الموظفين والسائقين ومشرفي ومشرفات النقل.

وأكد محمد عبد الله الجرمن في كلمته أنه مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ستبدأ 7 آلاف حافلة مدرسية بنقل 258 ألف طالب وطالبة يدرسون في 708 مدارس حكومية وخاصة على مستوى الدولة ومن خلال 8700 خط سير، وقد تم تخصيص 6950 سائقاً، و6860 مشـرف ومشـرفة نقل وسلامة للقيام بتنفيذ عملية نقل هؤلاء الطلبة وضمان سلامتهم.

كما نوّه أنه على مستوى مناطق كل من أبوظبي والعين والظفرة فستقوم 3207 حافلات مدرسية بنقل 127875 طالباً وطالبة من وإلى 255 مدرسة حكومية و60 مدرسة خاصة.

وأشار مدير عام مواصلات الإمارات إلى أن «أسبوع المواصلات المدرسية» يعتبر مبادرة سنوية يتم تنظيمها في جميع مناطق الدولة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وتركز على رفع الإعداد النفسـي والعملي والميداني المتعلق بتأصيل جانب السلامة لدى السائقين ومشرفي النقل والسلامة ورفع مستوى وعيهم بأهمية تطبيق الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الشاملة للطلبة خلال رحلتهم المدرسية، من خلال البرامج التثقيفية والفعاليات التوعوية المكثفة بالتعاون مع نخبة متميزة من شركائنا من الجهات الحكومية والمجتمعية.

التدريب والتوعية

ومن جانبه أكد وليد سالم المهيري المدير التنفيذي للنقل والتأجير في أبوظبي، في تصريحات لـ«البيان»:«أن أسبوع المواصلات المدرسية تعكف مواصلات الإمارات على تنظيمه قبل بداية كل عام دراسي، حيث يتم تكثيف برامج التدريب والتوعية للسائقين والمشرفين العاملين في مواصلات الإمارات، مع التركيز على المشرفين الجدد الذين سوف يباشرون عملهم مع بداية العام الجديد، مشيراً إلى تعزيز المهارات لدى السائقين والمشرفين من خلال المحاضرات والورش التدريبية المتخصصة».

وأضاف أن «الحفل شهد تكريم السائقين والمشرفين الذين تميزوا العام الماضي بهدف تحفيز زملائهم الجدد لبذل كل الجهود للحصول على التميز في العام الدراسي الجديد».

وفي ختام الحفل كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي جميلة سالم المهيري، ومحمد عبد الله الجرمن، الجهات المتعاونة، والسائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة المتميزين.