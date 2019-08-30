عهود الرومي: بداية العام الدراسي فرصة لتعزيز الترابط

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أن بداية العام الدراسي فرصة لتعزيز ترابط الأهالي مع أبنائهم، ووجهت معاليها في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الدعوة للآباء والأمهات من للاستفادة من سياسة العودة إلى المدارس التي أعدها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة واعتمدها مجلس الوزراء لتوفر دواماً مرناً تيسيراً لهم وتحفيزاً لأبنائهم، حيث دونت معاليها: «بداية العام الدراسي فرصة لتعزيز ترابط الأهالي مع أبنائهم، ولذلك ندعو الآباء والأمهات ووفقاً لنظم العمل في الجهات الاتحادية للاستفادة من سياسة العودة إلى المدارس التي أعدها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة واعتمدها مجلس الوزراء لتوفر دواماً مرناً تيسيراً لهم وتحفيزاً لأبنائهم». وفي الإطار ذاته أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميماً بشأن العودة للمدارس يمنح لموظفي الجهات الحكومية بالإمارة إذن خروج لمدة 3 ساعات لمرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية العام الدراسي.

ويأتي إصدار التعميم حرصاً على رفع الرضا الوظيفي لدى موظفي حكومة عجمان واهتماماً منها على تعزيز التلاحم الأسري وتوطيد العلاقات الاجتماعية.

ودعت الدائرة كافة دوائر ومؤسسات وإدارات حكومة إمارة عجمان تيسير الإجراءات على الموظفين من أولياء الأمور الذين لديهم أبناء في الحضانات والمدارس وتمكينهم من مرافقتهم والسماح لهم بأخذ إذن رسمي لمدة لا تزيد على 3 ساعات في اليوم الدراسي الأول للأبناء في المرحلة الابتدائية فما فوق، وإذن رسمي لمدة لا تزيد على 3 ساعات في اليوم خلال الأسبوع الدراسي الأول للأبناء في الحضانات ورياض الأطفال وذلك وفقاً للأنظمة المتبعة في حكومة عجمان.