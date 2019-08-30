«كليفلاند كلينك أبوظبي» يستقطب الطلاب للعمل في القطاع الطبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقطب برنامج تدريب طلاب المدارس الثانوية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، خلال فترة الصيف نحو 100 طالب متفوق من مدارس الثانوية العامة، والخاصة في أبوظبي، حيث استقبل البرنامج الصيفي في المستشفى دفعة أولى من 35 طالباً في 7 يوليو الماضي، تلتها دفعتان في 21 يوليو الماضي و4 أغسطس الجاري، وشارك المنتسبون في فعاليات البرنامج، التي تمتد على مدار أسبوعين، وتنقلوا على 13 قسماً في المستشفى للاطلاع بشكل مباشر على ظروف العمل في مختلف مهن الرعاية الصحية. وأقيم حفل لتخريج الدفعات الـ 3 يوم 22 أغسطس الماضي، أكد فيه نزار لقمان، رئيس الموارد البشرية في المستشفى التزام المستشفى بتطوير قوى عاملة مستدامة في قطاع الرعاية الصحية.