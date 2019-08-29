«الأكاديمية الدبلوماسية» تعرّف 80 طالباً بتحديات الجغرافيا السياسية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبلت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، المركز الأكاديمي الرائد في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية في دولة الإمارات، 80 طالباً خلال فعاليات الأسبوع التعريفي لعام 2019، مسجلةً أكبر عدد من الطلاب المنتسبين منذ إنشائها. وخلال الأسبوع التعريفي، استقبلت الأكاديمية الدفعة الخامسة من طلاب برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى الدفعة الثالثة من طلاب برنامج ماجستير الآداب في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، حيث تم تقديم نبذة للطلاب الجدد حول دبلوماسية القرن 21، واستعراض أبرز تحديات الجغرافيا السياسية إلحاحاً في العصر الحديث، كما تم تعريفهم على مرافق الأكاديمية، وتزويدهم بتفاصيل التخصصات. كما تضمنت الفعاليات نظرة عامة على أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وأقسامها.