4 برونزيات لطلبة «المدرسة الإماراتية» في مسابقة المهارات بروسيا

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حصد فريق «المدرسة الإماراتية» المشارك في مسابقة المهارات العالمية في نسختها 45 التي تقام في كازان بروسيا 4 برونزيات في عدة مهارات، واستطاعوا أن يحققوا إنجازاً تلو الآخر ويرفعوا علم الإمارات وسط منافسة اتسمت بالندية بين نخبة من المتبارين في المسابقة بمشاركة قرابة 1300 مشترك يتنافسون في 56 مهارة من 80 دولة من مختلف دول العالم، وذلك في استاد مدينة كازان الروسية، وضم فريقنا المشارك في مسابقة المهارات العالمية 18 طالباً وطالبة يشترك 7 منهم في فئة الصغار و11 متسابقاً في فئة الكبار.

وحصل فريق المدرسة الإماراتية على المرتبة الثالثة في 4 مهارات من أصل خمسة ضمن المسابقة، وهو حصيلة جهد وعمل ومهارة عالية يعكس مستويات مميزة لطلبتنا وقدرات مهارية عالية، وفازت الطالبة فاطمة هاشم عبد الرحمن العوضي عن فئة تقنية التصميم الجرافيكي، والطالبة حصة البلوشي والطالب سلطان الطنيجي عن فئة التوصيلات الكهربائية، والطالبة ريان الكمالي عن فئة أعمال الطلاء والديكور، والطالبان ياسر حامد وسلطان سعيد عن فئة الروبوتات المتحركة.

وهنأ معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، الطلبة على هذا الإنجاز المشرف وذلك خلال حضوره الحفل الختامي لمسابقة المهارات العالمية عن فئة الصغار في مقر إكسبو كازان.

وقال معاليه عبر حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إعداد طلبتنا مهارياً أولوية وطنية تثمر جيلاً مبدعاً ومبتكراً ومؤهلاً بما يعزز من تنافسيتنا، مؤكداً أن مشاركة طلبة المدرسة الإماراتية في مثل هذه النشاطات والفعاليات ذات الصبغة العالمية تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير مهارات الشباب.