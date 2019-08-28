تعاون بين جامعتي الإمارات وزيجانج الصينية

المصدر: العين - وام

زار وفد من طلبة الدراسات العليا والتعليم العالي والبحث العلمي في جامعة زيجانج في جمهورية الصين الشعبية - جامعة الإمارات في إطار تعزيز العلاقات التعليمية والبحثية المشتركة بين طلبة الجامعتين.وتعد هذه الزيارة الثانية لوفد جامعة زيجانج الصينية تفعيلاً للاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة في عام 2017 بين الجامعتين.

وقدم طلبة الدراسات العليا في الجامعة الصينية عرضاً توضيحاً حول أحدث المشاريع المتعلقة بتطوير الحياة الثقافية والاجتماعية وصناعة الإعلام، واستخدام أحدث النظم التقنية القائمة على بناء الاقتصاد المستدام، وتقنيات تطوير المدن الذكية، والتخطيط الحضري، وكيفية معالجة التحديات الاجتماعية التي تواجه الإنسان في العصر الحالي.

وأوضحت الدكتورة شوجن جيانج، من قسم الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات، أن هذه الزيارة العلمية تأتي في إطار التعاون البحثي والعلمي المشترك بين الجامعتين في مجالات العلوم الاجتماعية، وتبادل الخبرات بين الطرفين من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض التي من شأنها تلبية متطلبات البحث العلمي المشترك لمختلف العلوم الاجتماعية.