اختتام برنامج «صيف مُمتع لجيل مُبدع»

المصدر: دبي - وام

اختتمت جامعة دبي ومركز الابتكار العالي برنامجهما الصيفي للموسم الثالث «صيف مُمتع لجيل مُبدع» بحفل كبير أقيم في المسرح الرئيسي لوزارة التربية والتعليم.

حضر الاحتفال سعيد النظري مدير عام مؤسسة الإمارات للشباب وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي والمستشار الدكتور أنور حاميم بن سليَّم مدير عام مركز الابتكار العالي، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات من بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي والإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي للإسعاف والقيادة العامة لشرطة دبي وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور عيسى البستكي أن هذا البرنامج الصيفي هو من أنجح البرامج الصيفية لتنوع نشاطاته وأهدافه، مشيراً إلى أن على الجهات المختصة أن تدعم هذا النوع من النشاطات الثقافية والرياضية والعلمية والتقنية خدمة للجيل الصاعد وقدراته المستقبلية. من جانبه قال الدكتور أنور حاميم بن سليَّم إن رؤيتنا تأتي مواكبةً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في التركيز على استثمار أوقات الطلاب في الإجازات.

وأضاف أنه تم التركيز على تطوير مهارات المشاركين في مجالات الإبداع والابتكار والرياضة والتربية الأخلاقية والترفيه.