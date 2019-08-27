سفراء الابتكار يقتفون المعارف في أعرق المؤسسات التعليمية العالمية

المصدر: دبي - البيان

يشبع 120 طالباً وطالبة من سفراء الابتكار شغفهم للعلم وتعطشهم للمعرفة والابتكار من خلال مشاركتهم في أحد برامج سفراء الابتكار التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، خلال الإجازة الدراسية الصيفية لهذا العام في ثلاث من أعرق المؤسسات التعليمية المعنية بالابتكار والإبداع والبحث العلمي، وهي جامعة ألاباما في هنتسفيل بولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلية ترينيتي بدبلن بإيرلندا، وكلية الإمبريال بلندن بالمملكة المتحدة.

تعزيز

وتهدف برامج سفراء الابتكار إلى تعزيز قدرات ومهارات الطلبة البحثية والابتكارية والريادية من خلال انخراطهم في برامج تدريبية تتضمن زيارات علمية وثقافية لمؤسسات علمية رائدة وإطلاعهم على أفضل الممارسات وأحدث المستجدات الابتكارية والريادية في دول متقدمة على الصعيد العالمي في هذه المجالات، الأمر الذي يعزز مهارات المواطنة العالمية لديهم، ويؤهلهم لتولي دور رئيسي في بناء اقتصاد معرفي مستدام لدولتهم الإمارات، ويحقق مستهدفات خطط التنمية البشرية للدولة.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم: «فخورون لرؤية هذا الحماس المتزايد لدى طلبتنا المشاركين في برنامج سفراء الابتكار، وهو ما يعكس الطريقة الإيجابية التي ينظرون بها إلى العالم وما يدور فيه، وإلى أهمية الابتكار في حياة الأفراد والدول، فالابتكار بات عنواناً للحلول التي نواجه بها التحديات التي تواجهنا على كافة الأصعدة بعد أن تراجعت قدرة الحلول التقليدية على تلبية تطلعات الإنسان في العصر الحديث».

وأضافت الشامسي: «دولة الإمارات من الدول السباقة للاهتمام بالابتكار وإدراك دوره في تنظيم وإدارة مختلف شؤون الحياة، لذلك تبرز أهمية برنامج سفراء الابتكار لتوافقه مع رؤية الدولة ومواكبته استراتيجيتها الوطنية للابتكار المتقدم، وما يشهده العالم من تغيرات متسارعة بسبب الثورة الصناعية الرابعة. ونحن واثقون بأن البرنامج سيعمل على تمكين شبابنا من المهارات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ووضع دولة الإمارات على خارطة أكثر الدول ابتكاراً في العالم».

جامعة ألاباما الأمريكية

شارك سفراء الابتكار في جامعة ألاباما في هنتسفيل Huntsville بألاباما بالولايات المتحدة في برنامج تدريبي موضوعه الرئيسي علوم الأرض والأثر البيئي، وهو البرنامج المدعوم من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» والذي يمنح الطلاب تجربة إثراء معرفي حول مواضيع أنظمة الأرض والبيئة في سياق عالم متزايد العولمة. ويركز البرنامج على إشراك الطلبة في مشاريع تستند للتدريب العملي والأنشطة المتعلقة بأنظمة الأرض والقضايا البيئية.

ويشتمل البرنامج على عدة رحلات ثقافية وتعليمية وزيارات لمراكز أبحاث بيئية تعزز فهم الطلبة لعلوم أنظمة الأرض والبيئة، كما تعزز لدى الطلبة مهارات القيادة والعمل التعاوني من خلال أنشطة العمل الجماعي والمشروعات العملية. كما اشتمل البرنامج على زيارات إلى مركز أبحاث الطقس القاسي SWIRRL ومركز الفضاء والصواريخ الأمريكي، وزيارة لشركات عالمية رائدة مقرها «هنتسفيل» كشركة بوينغ Boeing وشركة «هودسن ألفا» Hudson Alpha وشركة «أد تران» AdTran وشركة «داينيتيكس» Dynetics.

كلية ترينيتي الإيرلندية

وفي كلية ترينيتي بدبلن بإيرلندا، شارك سفراء الابتكار في برنامج «بريدج 21» الذي يشتمل على ورش عمل حول الابتكار والتفكير والتصميم الإبداعي. وركز البرنامج بشكل رئيسي على مدى أسبوعين على تعزيز وصقل مهارات الطلبة في العمل التعاوني ضمن الفريق ومهارات التواصل وطرائق جمع البيانات وتحليلها ومهارات إجراء البحث العلمي والبرمجة والتطبيقات الإلكترونية.

وخلال الأسبوع الثالث من البرنامج عمل الطلبة ضمن فرق على توليد الأفكار الابتكارية القابلة للتطبيق والعمل على تطوير النماذج الأولية لمنتجاتهم وإعداد العروض التقديمية لمشاريعهم وإعداد تقارير المشاريع وطرح الأفكار ومناقشتها أمام لجان التحكيم المختصة لتقييمها.

كما اشتمل البرنامج على زيارة للعديد من المتاحف كالمتحف الوطني للآثار والتاريخ ومتحف كُتّاب أيرلندا ومتحف العلوم ومكتبة المسمى بكتاب كيلز التاريخي Book of Kells، وكذلك رحلات لاكتشاف البيئة الطبيعة لإيرلندا كرحلة لـ «كونيمارا» في إقليم «غالوي» ورحلة لأجراف «موهير» الشهيرة في مقاطعة كلير.

الإمبريال كوليدج البريطانية

وفي الإمبريال كوليدج بالعاصمة البريطانية لندن، شارك 40 طالباً وطالبة من سفراء الابتكار في فعاليات الدورة 61 من منتدى لندن الدولي للعلوم للشباب LIYSF وهو منتدى يُنظم سنوياً منذ عام 1959، ويشارك فيه قرابة 500 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة سنوياً. وتشارك وزارة التربية والتعليم سنوياً في هذا المنتدى، كما أن وفد الوزارة لهذا العام هو ثاني أكبر وفد طلابي بعد وفد جمهورية الصين الاشتراكية.

منتدى

يستضيف منتدى لندن الدولي للعلوم للشباب LIYSF بلندن والذي شارك فيه سفراء الابتكار بشكل سنوي عدداً من الحائزين جائزة نوبل ونخبة مميزة من الأكاديميين والعلماء البارزين وأصحاب الصناعات والشركات العالمية الرائدة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لنقل ومشاركة خلاصة تجاربهم وقصص نجاحهم وإنجازاتهم في مختلف ميادين العلوم والهندسة والتكنولوجيا مع الطلبة وإلهامهم.

ويغطي المنتدى كافة جوانب العلوم والتكنولوجيا من خلال 8 محاضرات عامة متعلقة بالعلوم الأساسية، فضلاً عن أكثر من 32 محاضرة متخصصة وزيارات علمية لأفضل المؤسسات التعليمية والعلمية والبحثية بالمملكة المتحدة.