«الاقتصاد»: سلع «العودة إلى المدارس» متوفّرة في 1650 منفذ بيع

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

شددت وزارة الاقتصاد أمس عن توفر سلع «العودة للمدارس» في 1650 منفذ بيع متنوع على كافة إمارات الدولة وبتخفيضات تترواح بين 20 إلى 50%.

صرح بذلك للصحفيين أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت بيانات دقيقة من منافذ البيع خلال اجتماع عقدته مؤخراً للاطلاع على واقع السوق. ونوه الدكتور النعيمي أنه تم التشديد خلال الاجتماع على عدم استغلال ارتفاع الطلب على الأدوات المدرسية والقرطاسيات قبيل بدء الدراسة الأسبوع المقبل. ونوه إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خطة رقابية متكاملة للتعامل مع الأسواق بشأن موسم العودة للمدارس، لافتاً إلى أن الخطة راعت تخفيف العبء على الأسر.

كما دعت المراكز التجارية والمكتبات الكبرى لتقديم سلع العودة للمدارس بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن طرح سلع الموسم الدراسي في مختلف منافذ البيع يحقق منافسة تعود نتائجها على المستهلك، حيث طرحت غالبية هذه المراكز عروضاً وتخفيضات بنسب متباينة لاستقطاب العملاء، مطالباً زوار منافذ البيع بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب والتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 600522225، إضافة إلى التواصل مع أرقام الدوائر المحلية.