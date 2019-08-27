«تاكسي دبي» تتعاقد مع 5 مدارس جديدة لنقل 2100 طالب

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات عقداً مع مجموعة أثينا التعليمية، لضم 5 مدارس تابعة للمجموعة تضم 2100 طالب وطالبة منها 2 في دبي و3 في الشارقة لمدة 5 سنوات إلى المدارس المسجلة في خدمة النقل المدرسي التي توفرها المؤسسة، في خطوة تصبو إلى تحسين مستوى خدمة النقل المدرسي في دبي، خصوصاً وأن قطاع النقل المدرسي يعد أحد أهم قطاعات النقل الجماعي الرئيسة في العالم.

وقال عصام الرفيع، مدير إدارة النقل المدرسي في المؤسسة: إن المؤسسة وقعت عقداً مع مجموعة أثينا يتم بموجبه توفير حافلات النقل المدرسي التابعة لمؤسسة تاكسي دبي لخمس مدارس تابعة للمجموعة بواقع 2100 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، وقال إن عدد الطلاب ازداد ليسجل ما مجموعه 11 ألف طالب وطالبة.