«نيويورك أبوظبي» تعلن اليوم تفاصيل الموسم الخامس لمركز الفنون

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تعلن جامعة نيويورك أبوظبي اليوم تفاصيل الموسم الخامس لمركز الفنون التابع للجامعة بجزيرة السعديات، وسيتحدث بيل براغن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي- خلال مؤتمر صحفي- عن الموسم الجديد للمركز، الذي يقام تحت شعار «التواصل» ويشهد مجموعة واسعة من العروض على مدار العام.

ويوفر مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي منصّات مبتكرة لرعاية المواهب الفنية الواعدة عبر برنامج متكامل ومتنوع واغتنام الفرص لتأسيس علاقات تعاون مثمرة، حيث يرتبط المركز بعلاقة قوية مع المجتمع المحلي والعالمي، تأكيداً للدور المهم الذي تلعبه جامعة نيويورك أبوظبي في دعم وتطوير الأعمال المبتكرة.

وقال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي- في تصريحات خاصة لـ «البيان»- «ندرك جيداً أن الفن ملك للجميع، ويفتح آفاقاً جديدة لرؤية وفهم العالم والقيم الإنسانية التي تجمعنا». وأضاف أن ضيوف الجامعة الذين يقومون بزيارة مركز الفنون أصبحوا جزءاً من المنهجيّة الأكاديمية متعددة التخصصات التي تتبعها جامعة نيويورك أبوظبي، من خلال مشاركتهم في العروض وزيارات الفصول الدراسية وورش العمل والندوات الحوارية وكذلك التفاعلات غير الرسمية. وأشار الى أن الخبراء والمبدعين الدوليين أصبحوا من خلال برنامج إقامتهم، جزءاً أساسياً من مجتمع المفكرين وصناع الفن والأوساط الفاعلة ومن المشهد المتنامي للفنون الأدائية في أبوظبي، مشيراً إلى الدور الأساسي للجمهور الذي يتفاعل مع برنامج عروض وفعاليات مركز الفنون.