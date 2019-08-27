«أبوظبي التقني» ينظم «مهارات حياتية» بمشاركة 2000 طالب

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة الجديدة من برنامج "مهارات حياتية" صيف 2019 أمس بمشاركة نحو ألفي طالب وطالبة من المواطنين في 17 مؤسسة جامعية وثانوية تشمل مختلف إمارات الدولة وتستمر فعالياته حتى 29 أغسطس الجاري.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن «مهارات حياتية» يأتي ضمن استراتيجية «أبوظبي التقني» لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة نحو صناعة أجيال مرحلة ما بعد النفط، وتأهيل شباب وفتيات الوطن لوظائف المستقبل، لافتاً إلى أن البرنامج يركز على تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية والهندسة ومهارات العلوم الصحية والحاسوب وغيرها من المجالات المهمة التي تتوافق مع مهارات وقدرات الطلبة المواطنين.

وأوضح مبارك الشامسي أن المؤسسات التي تقام فيها فعاليات «مهارات حياتية» تشمل كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية بمختلف إمارات الدولة، حيث يمكن للطلبة المواطنين الاشتراك في البرنامج بالمؤسسات الأقرب لإقامتهم لتمكينهم من الاستفادة القصوى من كافة الفعاليات التي يتضمنها البرنامج بما يصقل مهاراتهم الحياتية ويؤهلهم لبداية قوية خلال العام الدراسي المقبل.

ولفت إلى أن برنامج «مهارات حياتية» يتضمن كذلك مجالات أخرى متنوعة.