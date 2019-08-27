جامعة عجمان تحتفي بطلبتها الجدد

المصدر: عجمان - البيان

نظمت جامعة عجمان حفلاً لاستقبال الطلبة الجدد الذين انضموا إلى أسرة الجامعة هذا العام، وسينتظمون على مقاعد الدراسة لأحد المقبل إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2019-2020. وقد أقيم الحفل في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض، وبحضور الطلبة الجدد وأولياء أمورهم.

ورحّب الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال بالطلبة الجدد وأولياء الأمور، وهنّأهم على اختيارهم جامعة عجمان، وأكد أنه وبحسب أحدث تصنيفات منظمة (QS) العالمية للجامعات، فقد حصلت جامعة عجمان على المرتبة الرابعة عالمياً من حيث تنوّع جنسيات أعضاء هيئة التدريس، والمرتبة السادسة في تعدد جنسيات الطلبة الدارسين بها. كما أصبحت جامعة عجمان ضمن أفضل 2.8٪ جامعة على مستوى العالم، وبين أفضل 1.7٪ جامعة في المنطقة العربية.

وقال الدكتور كريم مخاطباً الطلبة: «أدعو كل واحد منكم إلى أن يجد لنفسه مهمة يضطلع بها في هذا العالم. يجب أن تصنعوا بأيديكم التغيير الذي ترغبون في رؤيته في هذا العالم. وعلى كل واحدٍ منكم أن يكون قبطان السفينة الخاصة به. وبحلول الوقت الذي تتخرجون فيه من الجامعة، نأمل في أن تكونوا قادرين على اتخاذ قرارات صحيحة».