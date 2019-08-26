12 طالباً في برنامج «دكتوراه الفلسفة في القانون» بجامعة الإمارات

المصدر: العين - داوود محمد

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن قبول 12 طالباً وطالبة في برنامج «دكتوراه الفلسفة في القانون» لأول مرة على أن تبدأ الدراسة فيه اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 2019 / 2020، وذلك بعد حصول البرنامج على الاعتماد الدولي من قبل هيئة WASC، والاعتماد الأكاديمي الوطني من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.

ارتقاء

وأكد الدكتور محمد حسن عميد كلية القانون بالجامعة، أن جامعة الإمارات أولت اهتماماً خاصاً للارتقاء ببرامج البحث العملي في تطوير برامج الدراسات العليا في كافة التخصصات الأكاديمية، مما يتح الفرصة أمام الطلبة لإتمام دراساتهم العليا وفق برامج أكاديمية توكب تقنيات ومتطلبات حاجة سوق العمل، وأضاف أن برنامج الدكتوراه الذي تم طرحة يهدف إلى تغطية الحاجة لمتخصصين وباحثين في مجالات القانون وتعزيز البحث العلمي وبرامج التطوير، وأن الكلية تعمل باستمرار على إعداد خطط دراسية متميزة تلبي حاجة المجتمع الإماراتي، بهدف تطوير موارده البشرية وتأهيل طلبة كلية القانون في كافة التخصصات والقيام بإجراء البحوث العلمية المبتكرة تلبية لاحتياجات المجتمع من الكوادر القانونية المؤهلة والمتخصصة والمساهمة في تطوير دراسات قانونية من خلال البحث العلمي في تخصصات القانون.

معايير

وأضاف عميد كلية القانون بالجامعة: بالنسبة لبرامج الدراسات العليا فإن الكلية حرصت على أن يتم إعداد البرنامج وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات الأكاديمية المتبعة في الجامعات العالمية. حيث خضع البرنامج للمراجعة من قبل خبراء دوليين ينتمون لأعرق كليات القانون بالعالم، وتم اعتماده دولياً بعد استيفاء المعايير الدولية في مجال الدراسات العليا في تخصص القانون تماشياً مع استراتيجية الجامعة والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن برنامج الدكتوراه في القانون، متاح للراغبين بالتسجيل فيه من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصص القانون. كما يتيح البرنامج فرصة التخصص في أحد فروع القانون من خلال المجموعات المختلفة والمتنوعة من المواد الدراسية التي يتضمنها البرنامج، وكذلك من خلال موضوع الأطروحة التي يرغب المرشح بالكتابة فيه تحت إشراف نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهلات علمية من أفضل الجامعات العالمية، ويتمتعون بخبرة واسعة في مجال الدراسات العليا. وأكد أن الكلية قد قبلت في الدفعة الأولى 12 طالباً ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.