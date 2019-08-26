«سعود بن صقر الخيرية» تطلق «شارك بخيرك لغيرك» لدعم طلبة المدارس

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أطلقت سمية حارب السويدي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، أمس، معرض «شارك بخيرك لغيرك» في مقر المؤسسة بهدف جمع التبرعات العينية والمستلزمات المدرسية والملابس والأحذية والحقائب للأسر المتعففة والطلبة المقيمين لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المالية للمصاريف التعليمية.

وأوضحت السويدي: «أن المعرض الذي يستمر حتى 29 أغسطس الجاري، يأتي ضمن المبادرات التي تتبناها المؤسسة في «عام التسامح»، ويهدف إلى توفير المستلزمات المدرسية والحقائب لطلبة المؤسسة البالغ عددهم أكثر من 1971 طالباً وطالبة من 20 جنسية مختلفة ضمن 4 مدارس تديرها المؤسسة، وذلك بفضل دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، للعملية التعليمية وتكفله باحتياجات طلاب مدارس المؤسسة».

وأشارت إلى أن المؤسسة تعتزم إطلاق حملة «خلونا نساعدهم» للعام الثاني على التوالي، بهدف جمع 5 ملايين درهم لدعم ومساعدة الطلبة في تحمل تكاليف التعليم في المدارس والمنح الجامعية ودعم أطفال التوحد التابعين لمركز التوحد الجديد المزمع افتتاحه قريباً بعد انتهاء المراحل الإنشائية وأعمال التطوير.

وأضافت: استهدفت المؤسسة خلال إطلاق الحملة في دورتها الأولى العام الماضي جمع مليون درهم، إلا أن حجم الإقبال وتقديم المساعدة والتبرعات رفعت المبلغ الإجمالي إلى مليونين و330 ألف درهم.