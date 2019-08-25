26 ألفاً من الهيئات الإدارية والتدريسية يباشرون دوامهم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

باشرت اليوم الهيئات الإدارية والتدريسية دوامها لانطلاقة العام الدراسي 2019-2020، في المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، وحرصت إدارات المدارس على عقد اجتماعات لوضع خطة العمل للفصل الدراسي الأول واستقبال الطلبة، وفي المقابل يبدأ دوام الطلبة في جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة ورياض الأطفال، يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر المقبل.

وتستقبل المدارس الحكومية ما يقرب من 26 ألف معلم وإداري وفني، بواقع 15 ألف معلم في أبوظبي، و11 ألفاً و163 في دبي والمناطق الشمالية، بحسب آخر إحصاءات وزارة التربية والتعليم، لحين الإعلان عن إجمالي أعدادهم، وتفاصيل التعيينات الجديدة لتلك الفئات في العام الدراسي الجديد.

وباشرت مدارس خاصة بدبي عمل جولات تجريبية للحافلات المدرسية وتزويد أولياء الأمور بمواعيد الذهاب والإياب للحافلات، بالإضافة إلي تزويدهم بأرقام السائقين والمشرفين حتى تسهل آلية العمل على طاقم الدعم اللوجستي وأولياء الأمور معاً.

وأعدت وزارة التربية والتعليم نظاماً جديداً تضمن به توزيع الكتب المدرسية على المدارس وفق جدول معد بالتعاون مع المطبعة الخاصة بطباعة الكتب لتوزيع الكتب خلال الأسبوع الجاري والانتهاء من توزيعها قبل بداية الدراسة.

تقويم

وبحسب التقويم المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية لجميع مدارس الدولة بمختلف أنواعها «حكومية وخاصة» المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد يبدأ دوام الفصل الدراسي الأول للهيئات بأنواعها كافة للعام الدراسي 2019-2020، يوم الأحد 25 أغسطس 2019، وللطلبة في يوم 1 سبتمبر، ويستمر حتى يوم 12 ديسمبر، لتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في الفترة من 15 ديسمبر حتى 9 يناير 2020، لمدة أربعة أسابيع منها 20 يوم عمل، في وقت تبدأ إجازة الهيئات في 22 ديسمبر وتنتهي 2 يناير 2020 لمدة أسبوعين منها 10 أيام عمل.

وتستأنف الهيئات بأنواعها كافة، الدوام إيذاناً لبدء الفصل الدراسي الثاني يوم 5 يناير 2020، فيما يبدأ للطلبة يوم 12 من الشهر ذاته، حيث تَقرر لهم أسبوعان لإجازة الربيع في الفترة من 29 مارس من العام ذاته، حتى 9 أبريل، مقابل أسبوع واحد للهيئات في الفترة من 29 مارس حتى 2 أبريل المقبل.

ويبدأ دوام الهيئات بأنواعها في الفصل الدراسي الثالث في يوم 5 أبريل 2020، فيما يبدأ الطلبة دوامهم للفصل ذاته يوم 12 منه، وتحدد نهاية الدوام للعام الدراسي 2019-2020 للطلبة يوم 2 يوليو، وللهيئات التدريسية والفنية والإدارية 9 منه، في وقت بلغ عدد أيام التمدرس لهذا العام بما فيها أيام الامتحانات 185 يوماً.

من جانبها وضعت وزارة التربية والتعليم خطة ممنهجة لتحقيق الانسيابية في الدوام المدرسي وتفادي أي معوقات، بطريقة تضمن أيضاً إدارة المنشآت التعليمية بشكل عصري ومنظم، فضلاً عن انتهائها من الاستعدادات الخاصة بجاهزية المدارس من النواحي كافة.

وركزت الوزارة في وقت مبكر على تشكيل كوادر وفرق لمتابعة الأوضاع، وإجراء زيارات لجميع المدارس للوقوف على النواقص والمتطلبات التي تحتاجها، فضلاً عن التحضير والاستعداد بشكل شامل بما يضمن إدارة المنشآت التابعة لها، والمحافظة عليها في أفضل حالاتها التشغيلية، والانتهاء من أمور الصيانة العامة للمباني والمرافق المدرسية، قبيل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية، وانطلاق العام الدراسي الجديد.

جهود

وفي سياق متصل، تكثف المناطق التعليمية والهيئات والمجالس جهودها وتواصلها طوال أيام العطلة الصيفية، بالإضافة إلى حالة الاستنفار التي تشهدها إدارات المدارس استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد، إذ إنها فتحت خطوطاً مباشرة تعمل على مدار الساعة، مع إدارات المدارس، من أجل بدء عام دراسي أكثر استقراراً.

وتم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة كل الأمور المتعلقة بجاهزية المدارس، والوقوف على حالتها ومدى استعداداتها لاستقبال المعلمين والطلبة، ورصد احتياجاتهم، والتعرف على أي معوقات محتملة، ومن ثم وضع الحلول اللازمة، والتدخل بشكل سريع لتزويدها بأي احتياجات تلزمها، فيما أكد عدد من مديري المدارس الحكومية والخاصة جاهزية المدارس لاستقبال الهيئات التدريسية والفنية والإدارية في أول أيام العام الدراسي الجديد، فضلاً عن تهيئة البيئة التعليمية المحفزة لهم وللطلبة.

وتابع عدد من المعلمين عمليات نظافة المدرسة واستلام الكتب المدرسية، وإعداد خطة مسبقة لتنظيم يوم مفتوح يتضمن فعاليات متنوعة تحقق الأهداف المرجوة، فمثلاً في رياض الأطفال والحلقة الأولى تقـوم المدرسة بنشاط ترفيهي محبب لهذه الفئة العمرية للطلبة (شخصية كرتونية محببة، وتوزيع الهدايا الرمزية والحلوى)، وفي الحلقة الثانية والتعليم الثانوي تقوم المدرسة باستضافة شخصية مجتمعية (بارزة، مؤثرة، ذائعة الصيت، ذات أنشطة في مجال الخدمة المجتمعية، ذات قدرة على الإقناع والتواصل الفعّال، محببة أو قريبة من ميول واهتمامات الطلبة)، وتعريف الطلبة وأولياء الأمور بمعلميهم للعام الجديد، وعرض تقديمي لأولياء الأمور عن المدرسة وفعالياتها وإنجازاتها ومرافقها وهيئتها التعليمية والإدارية، وتوزيع مفكرة للطالب موضحاً بها التقويم المدرسي والمعلومات ذات العلاقة وأهم الإرشادات ذات الصلة، بالإضافة إلى مطوية بأهم لوائح وقوانين المدرسة التي ينبغي لولي الأمر والطالب أن يتعرفا عليها، والعمل على تنظيم لقاء تربوي يضم جميع معلمي المدرسة وهيئتها الإدارية للتعرف على أولياء الأمور وتقديم الإرشاد التربوي لهم حول كيفية مساعدة الأبناء على تحسين مستوياتهم الدراسية والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يتعلق بالعملية التعليمية بالمدرسة، وتنظيم جولة لأولياء الأمور بالمدرسة للتعرف على مرافقها وفصول أبنائهم، وتسليم الكتب الجديدة للطلبة.