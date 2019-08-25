«الدار للتعليم» تنظم لقاء تعريفياً للمعلمين الجدد

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت شركة الدار للتعليم، أمس، لقاء تعريفياً للمعلمين الجدد تحت عنوان «أهلاً بكم في داركم» وبمشاركة أكثر من 650 معلماً ومعلمة تم تعيينهم حديثاً للعمل ضمن شبكة الدار للتعليم.

وتم تعيين المعلمين الجدد في 18 مدرسة في أبوظبي والعين - في أعقاب حملة توظيف دولية جاءت انطلاقاً من جهود الدار للتعليم للتوسع في قطاع التعليم الخاص والنمو الرائد لمدارس الشراكات التعليمية في الإمارة.

حضر اللقاء التعريفي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة «الدار للتعليم» وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولين في دائرة التعليم والمعرفة.

وقال محمد خليفة المبارك بهذه المناسبة، إن نجاح كل طالب باختلاف خياراته في الحياة يتشكل من خلال عملية التعليم في المدرسة، مؤكداً أن قيمة المدارس تكمن في قوة معلميها، ونتطلع إلى بناء مجتمع مميز من المعلمين والعمل جنباً إلى جنب كفريق عمل واحد كبير.

من جانبها، رحبت سحر كوبر المدير التنفيذي في شركة الدار للتعليم بجميع المعلمين المعينين، مؤكدة أن التعليم هو العمود الفقري لازدهار الأمة، ويسمح للبلدان بامتلاك ميزة تنافسية في العالم التكنولوجي المتطور باستمرار.

وأضافت، أن الدار للتعليم مزود تعليمي يحظى باحترام دولي وموثوق به مع العديد من المدارس عالية الجودة التي تقدم مجموعة واسعة من خيارات المناهج الدراسية التي تستقطب المعلمين الطموحين والمتميزين من جميع أنحاء العالم.