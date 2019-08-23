1700 طالب وطالبة جدد في جامعة زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت جامعة زايد في حرميها بكل من أبوظبي ودبي طلبتها الجدد بمرحلة البكالوريوس في العام الجامعي الجديد 2019/‏‏2020، والبالغ عددهم نحو 1700 طالب وطالبة انتقلوا إليها من المرحلة الثانوية.

وذلك في حفلين منفصلين للطالبات، أقيم أولهما في المسرح الأزرق بحرم الجامعة بدبي الاثنين الماضي، بينما أقيم الثاني للطالبات في قاعة «أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك» بمركز المؤتمرات بحرم الجامعة بأبوظبي أول من أمس، والذي تبعه كذلك حفل للطلاب في القاعة البنفسجية بالمكتبة في مبنى الطلاب.

وشهد الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، الفعاليات، بحضور الدكتور مايك ويلسون نائب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

واستُهلت الفعاليات ببرنامج توجيهي أعدته الجامعة للطلبة الجدد وأولياء أمورهم بعنوان: «يا هلا»، ويستهدف التمهيد للعام الأكاديمي الجديد، بمساعدة الطلبة والطالبات الجدد على الانتقال السلس من أجواء وأنظمة الحياة المدرسية التي عاشوها حتى المرحلة الثانوية والاندماج في أجواء وأنظمة الحياة التعليمية والثقافية الجديدة.

وانطلقت الفعاليات بعزف السلام الوطني، ثم عرض فيديو عن مسيرة الجامعة وأنشطتها. وألقى مدير الجامعة كلمة قال فيها:«إن جامعة زايد بيئة تعليمية فريدة تأخذ بأفضل المعايير العالمية، وتضم مرافق وخدمات بنى تحتية متطورة وصديقة للبيئة، كما تتوفر فيها تسهيلات متكاملة لدعم جميع الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم».

وتلت كلمة مدير الجامعة فقرة ترحيبية من مكتب القيادة الطلابية، واختتمت الفعاليات بجلسة تعريفية للأدوار التي تقوم بها الإدارات والأقسام التي تقدم خدمات مباشرة للطلبة.