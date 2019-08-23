«الإمارات للطيران» تطلق برنامجاً لاستقطاب الطلبة الدوليين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جامعة الإمارات للطيران برنامجاً للطلبة الدوليين يتيح لهم مزايا ودعماً مادياً شاملاً. ويتضمن البرنامج حسماً بنسبة 20% على سكن الطلبة و15% على الرسوم الدراسية وتذكرة سفر مجانية سنوية في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، بالإضافة إلى خدمة مرحباً مجاناً لـ3 أشخاص وإقامة فندقية مجانية لشخصين لمدة 3 أيام مع إعفاء من رسوم إصدار تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران: «يحتاج الأهل إلى دعم عندما يتعلق الأمر بأولادهم ومستقبلهم الدراسي في جامعة ومدينة خارج دولتهم. لذلك أطلقنا هذا البرنامج لمساعدتهم على تخطي مرحلة انتقال أولادهم للإقامة والدراسة في دبي بسلاسة ومن دون قلق. وتتيح المزايا للطلبة زيارة أهلهم والاستمتاع بنمط حياة مريح خلال دراستهم الأكاديمية في جامعة الإمارات للطيران لتحقيق أهدافهم المهنية مستقبلاً».

وتساعد الدراسة الخارجية الطلبة على تطوير علاقات شخصية ومهنية قوية وروابط ثقافية طويلة الأجل، كما تحفزهم على إدراك اهتماماتهم واختبار الحياة من منظور مختلف.

وتؤمن جامعة الإمارات للطيران بدور الخبرة والتعرف على الحياة من خلال التجربة في تطوير الدراسة، لذلك تدعم طلبتها وتوفر لهم أفضل الأدوات للاستفادة من فرص أكاديمية وشخصية فريدة. وتجمع برامج جامعة الإمارات للطيران بين أعلى المعايير الأكاديمية وأحدث التطورات في مجال الطيران.

مكانة

تعتبر جامعة الإمارات للطيران الجناح الأكاديمي لمجموعة الإمارات، وقد رسخت مكانتها باعتبارها المؤسسة التعليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لتدريس التخصصات المتعلقة بالطيران.